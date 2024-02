世界でも屈指の人気を誇るバンド・クイーンがモントリオールで行ったライブの模様を収めた映画『QUEEN ROCK MONTREAL』が、2024年2月22日(木)から25日(日)までの4日間、全国のIMAXで限定上映されることが決定した。

このモントリオールでのライブは1981年に行われ、クイーンの純粋な魅力がほとばしる伝説のライブとされている。今回初めてIMAX用にデジタルリマスターされ、高解像度映像や高精度なIMAXサウンドに対応したことで、観客は臨場感溢れる特等席でライブを観ているかのような体験を味わうことができる。

© 2023 Queen Productions Ltd

ロックの王者であるフレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー、ジョン・ディーコンが、「We Will Rock You」、「Somebody To Love」、「Under Pressure」、「Bohemian Rhapsody」、「Another One Bites the Dust」、「We Are The Champions」などの最大のヒット曲や、人気アルバム『The Game』から「Dragon Attack」、「Play the Game」など楽曲を披露し、歴史に残る興奮に満ちたパフォーマンスを繰り広げている。



本作についてブライアン・メイは、「当時の僕たちは気づいていなかったですが、この映画に記録されているのはクイーンのツアー人生における最高峰のひとつで、かつての栄光の時代のステージです。監督はフレディに焦点を当てていて、これはおそらく、彼の最高のパフォーマンスを近くで観られる、最も貴重な映像のひとつになっています」と語っている。ロジャー・テイラーは「楽しんでほしいです。僕らは若かった!」とコメントしている。

『QUEEN ROCK MONTREAL』について © 2023 Queen Productions Ltd

『QUEEN ROCK MONTREAL』は、クイーンの歴史における転換点を捉えている。アルバム『The Game』や大ヒットシングル「Under Pressure」のリリース、そして大規模なツアーによって世界中のチャートを席巻していたクイーンは、1981年11月、15ヶ月ぶり4度目にモントリオールの18,000人収容のフォーラムに凱旋した。このツアーは、サポートメンバーを加えずメンバー4人で行った最後のツアーとなった。

1981年11月24日と25日に行われたモントリオールの2回のライブは、最先端の録音機材を用い、長編ライブ映画の撮影のために特別にアレンジされたもので、これはクイーンにとって初めての試みだった。ほぼ2年間をツアーに費やしてきたクイーンは、この新たな挑戦への準備が整った最高の状態でモントリオールに降り立ち、2公演は即完売、まさに伝説的な夜となった。

© 2023 Queen Productions Ltd

また、モントリオール公演1日目の11月24日は、奇しくもフレディ・マーキュリーの命日のちょうど10年前。『QUEEN ROCK MONTREAL』は、クイーンの最も瑞々しい姿を映し出すだけでなく、フレディ、ブライアン、ロジャー、ジョンの比類なき音楽性とヴォーカルの才能が呼応する様子を捉えている。まだキーボードがバンドに加わる前の、アルバム『Hot Space』以前のクイーンの姿を捉えたこのクラシックなライブ映像は、才能あるミュージシャンたちが、それぞれに魅力を発揮しながら、完全に一体となっている様を記録している。

映画『QUEEN ROCK MONTREAL』は2024年2月22日(木)~25日(日)の4日間、全国のIMAXで限定上映。

