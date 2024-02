マーベル映画のキャプテン・アメリカ役で知られるクリス・エヴァンス、「The Last of Us」(2023-)のペドロ・パスカル、(2024)のダコタ・ジョンソンが、アカデミー賞候補作『パスト ライブス/再会』のセリーヌ・ソン監督による新作映画『マテリアリスツ(原題:Materialists)』に出演交渉中であることがわかった。米が報じている。

報道によると、本作はニューヨークを舞台としたロマンティック・コメディ。主人公は富裕層の男性が利用する高級結婚仲介人の女性だが、彼女は貧乏な俳優兼ウエイターである元恋人に今でも未練があった……。現時点でジョンソン、パスカル、エヴァンスの役どころは明らかになっていない。

監督・脚本のセリーヌ・ソンは、A24製作の恋愛映画『パスト ライブス/再会』で第96回アカデミー賞の作品賞・脚本賞にノミネートされた。第81回ゴールデングローブ賞では作品賞(ドラマ部門)・非英語作品賞・監督賞・脚本賞・主演女優賞(ドラマ部門)の5部門で候補に選ばれたほか、第58回全米映画批評家協会賞では作品賞に輝くなど高い評価を受け、今後がますます期待されるフィルムメーカーだ。

新作『マテリアリスツ』では、再びA24が製作を担当。プロデューサーにも『パスト ライブス/再会』を手がけたクリスティーン・ヴェイコン、パメラ・コフラー、ダビド・イノホサが再結集している。

映画『マテリアリスツ(原題:Materialists)』は2024年5月に撮影開始予定。

