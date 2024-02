主演、2023年12月に公開されたばかりの映画がデジタル配信開始となった。マジカルな早さで登場だ。バレンタインにいかが……?

驚異的ヒットを記録し、この冬世界中を魅了した『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』。世界77のマーケットの中で、60の国と地域でNo.1スタートをきり、日本でも公開初週に動員・興行収入共に堂々の初登場第1位を記録。ティモシー・シャラメ主演映画としても動員・興行収入共に最高のオープニング成績を残した。

公開5週間で北米興収1億7620万ドル、世界興収は3億2910万ドルで、全世界総興収が5億ドルを突破。今もなおチョコレートの魔法が世界中を席巻している。ハートフルでピースフルな映画の作品性は高く評価され、また“プリンス・オブ・ハリウッド”の異名をもつティモシー・シャラメもその実力と人気を世界中が称賛している。

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All rights reserved.

若きウィリー・ウォンカはいかにしてあのチョコレート工場をつくったのか。世界的名作『チョコレート工場の秘密』の“夢のはじまり”が明かされる。『ハリー・ポッター』シリーズのプロデューサーが、『デューン 砂の惑星 PART2』(2024)の公開も控えたティモシー・シャラメをはじめとした超豪華キャスト&スタッフを迎えて贈る、歌と魔法と感動が詰まった心躍るファンタジー超大作となっている。

また日本語吹替版ではキャストたちが、セリフだけでなく全13曲に及ぶ楽曲も担当。主人公ウォンカ役を人気男性アーティスト・Da-iCEでボーカルを務める花村想太が演じ、高い歌唱力と表現力で大きな話題となった。警察署長&神父には大人気お笑いコンビ・チョコレートプラネット、そして松平健が小さな紳士ウンパルンパ役を務めるなど、演技力&歌唱力を兼ね備えた豪華日本語吹き替えキャストたちが、さらに映画を彩っている。この春も、日本中がウォンカのチョコレートの魔法にかかる。



では、ティモシー・シャラメ演じるウィリー・ウォンカがチャーミングな笑顔で歌う「Pure Imagination」を含む冒頭10分の字幕版が無料公開中(※独占配信期間は2⽉9⽇から3⽉7⽇まで)。 未来への期待たっぷりに憧れの地に降り立ち、いつか自分のチョコレートのお店を構えることを夢見るウォンカ。ホットココアもすぐに固まってチョコレートになってしまうような寒い夜、ウォンカは怪しい男に格安の宿屋へ案内される。

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited. All rights reserved.

暖かい部屋の中、お酒でもてなされたウォンカは、数メートルもある宿屋の契約書にサインを求められる。宿屋にいた小さな女の子から「契約書をよく読んで」と注意されるが、宿屋の主人にはサインを促され……。憧れの地で早速不穏な雰囲気だが、ウォンカの運命やいかに。気になる続きはぜひ本編で。ミュージカル調に踊りを披露したティモシー・シャラメの華麗なターンやステップにも注目だ。

『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』はプレミア配信中。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

The post first appeared on .