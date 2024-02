第66回グラミー賞授賞式にて、アーティストとしては史上初となる4回目の最優秀アルバムを受賞したテイラー・スウィフトが来日し、受賞後初のコンサートとなる「THE ERAS TOUR」東京ドーム公演を2月7〜10日まで開催。このたび、2月7日に行われた初日公演のオフィシャルリポートと写真が到着した。テイラー・スウィフトの3回目となる東京ドーム公演が2月7日に初日を迎えた。海外女性アーティスト初の東京ドーム4連続公演は、全て完売。しかも来日直前の2月4日(日本時間5日)にグラミー賞でアーティストとして史上最多となる4回目の最優秀アルバム賞を10thアルバム『Midnights』で受賞したばかりという、最高のタイミングでの実現となった。

「THE ERAS TOUR」は、冒冒頭のMCでテイラーが「この18年のEra(=時代=作品)を一緒に楽しみましょう」と呼びかけたように、公演は1stアルバムを除く9枚のアルバムで構成され、楽曲をアルバムごとに衣装もセットも演出も変えながら演奏していく。その1stセクションに選ばれたのは、コロナ禍でツアーを断念した2019年のアルバム『Lover』だった。ここから時間軸とは関係なく、『Fearless』、『evermore』、『reputation』、『Speak Now』、『Red』、『folklore』、『1989』と続き、2曲のサプライズソングを挟んで、最後は『Midnights』となった。2曲目の「Cruel Summer」から大合唱に。5万5000人の大合唱は、2008年の2ndアルバム『Fearless』のセクションでも起きた。2010年の3rdアルバム『Speak Now』でも同じだった。5曲目の「Lovers」ではピンク色のアコギで弾き語り。この弾き語りは、「Long Live」や「betty」など随所にあって、そのたびに衣装に合わせてギターの色が変わった。また中盤の「All Too Well」は10分超のフル尺で演奏された。3番目のセクション『evermore』のMCで、テイラーはグラミー賞の話に触れた。もし受賞スピーチをするならば新作『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』のことを明かそう、でもそれがなかったら東京ドームの初日に解禁しようと決めていたという。さらに『Midnights』の曲を書き終えた後、すぐにまた曲作りを始めて、全米ツアー中もアルバムを制作していたとも話した。サプライズソングは、公演ごとに変えられていて、この日は、ライブで初めて演るという『Midnights(3am Edition)』からの「Dear Reader」と、『Red』からの「Holy Ground」は、アップライトピアノの弾き語りだった。また、セクションごとに衣装チェンジをするのだが、その時間が2分もなく、すぐに戻ってくるので、間延びした感じがなく、いい興奮と緊張感が最後まで続いた。定刻に始まった全45曲、3時間20分のライブは、常識破りのチャレンジであり、半端ない体力が求められるものだけれど、全てが完璧だった。(文:服部のり子 ※一部抜粋)なお、グラミー賞の受賞スピーチにて4月19日に発売することを発表した2年ぶりの新作アルバム『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』の輸入盤(CD、LP、カセット)は、UNIVERSAL MUSIC STOREにて先行予約がスタートしている。さらにテイラー・スウィフトの来日公演を記念して、過去のアルバムを購入すると先着でアクリルキーホルダーが特典となるキャンペーンも実施中。東京ドームの即売会場では、アクリルキーホルダーやステッカーといった特典のほか、輸入LPは帯付にて発売されている。テイラー・スウィフト『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』は、4月19日発売。2月7日のセットリストは以下の通り。<来日公演セットリスト(2月7日)>■来日公演セットリスト(2月7日)<Lover Era>Miss Americana & the Heartbreak PrinceCruel SummerThe ManYou Need to Calm DownLoverThe Archer<Fearless>FearlessYou Belong With MeLove Story<evermore>’tis the damn seasonwillowmarjoriechampagne problemstolerate it<reputation>Ready For It?DelicateDon’t Blame MeLook What You Made Me Do<Speak Now>EnchantedLong Live<Red>22We Are Never Ever Getting Back TogetherI Knew You Were TroubleAll Too Well (10‐Minute Version)<folklore>the 1bettythe last great american dynastyaugustillicit affairsmy tears ricochetcardigan<1989>StyleBlank SpaceShake it OffWildest DreamsBad Blood<Surprise Songs>Dear Reader *Midnights (3am Edition)よりHoly Ground *Redより<Midnights>Lavender HazeAnti‐HeroMidnight RainVigilante ShitBejeweledMastermindKarma