東京ディズニーランド開園当初から親しまれてきた人気アトラクション「スペース・マウンテン」が2024年7月31日(水)のパーク閉園をもってクローズする。4月9日(火)~7月31日(水)の間、現在の「スペース・マウンテン」での最後の宇宙旅行をこれまでの思い出とともに楽しめるスペシャルイベント「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」が開催される。

開催期間中、「スペース・マウンテン」周辺に特別なデコレーションや、宇宙空間をイメージしたフォトロケーションが登場するほか、イベントと連動したスペシャルグッズやスペシャルメニューも販売します。「スペース・マウンテン」の思い出に浸りながら、スリリングな宇宙旅行に参加してみてはいかがでしょうか。

2027年には、現在の「スペース・マウンテン」および周辺環境が一新し、新たな「スペース・マウンテン」が開業予定です。現在のジェットコースタータイプの屋内型アトラクションという形態はそのままに、新たな性能や特殊効果が加わることで、今まで以上にスリルと興奮に満ちた宇宙旅行をお楽しみいただけます。

これまでたくさんのゲストに親しまれてきた「スペース・マウンテン」のさらなる進化にも、ぜひご期待ください。

デコレーション/フォトロケーション

「スペース・マウンテン」の周辺には、「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」ならではのデコレーションやフォトロケーションが登場します。アトラクションの正面にはスペシャルイベントのロゴや「The Final Ignition!」の文字が描かれたバナーが設置されるほか、アトラクション周辺には、現在の「スペース・マウンテン」のライドをモチーフにしたフォトロケーション「スペース・フォトプレイス」も登場し、宇宙空間の中でライドに乗っているような写真を撮影することができます。「スペース・マウンテン」での思い出に浸りながら、最後の宇宙旅行の記念に写真を撮影してお楽しみください。

これまでの「スペース・マウンテン」の思い出と新しい「スペース・マウンテン」の進化に期待が膨らむような「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」をイメージしたデザインのグッズを4月8日(月)から先行販売します。

さらに、「東京ディズニーリゾート・サーキュレーティングスマイル」の一環として、「スペース・マウンテン」のキャストが着用していたコスチュームをアップサイクルしたワッペンバッジが登場します。バッグやポーチなどに付ければ、どこでも「スペース・マウンテン」の思い出を持ち歩くことができます。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります

スペシャルメニュー

東京ディズニーランドでは、「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」をより一層お楽しみいただけるスペシャルメニューを、4月1日(月)から先行販売します。「トゥモローランド・テラス」 では、パッションフルーツゼリーとレモンが入ったスパークリングゼ リードリンク(コカ・コーラ&レモンバニラ)を販売します。バニラビーンズのエッセンスが加わり、爽快感とバニラならではの甘い香りをお楽しみいただるドリンクです。 また、トゥモローランドをはじめとしたパーク内の一部のポップコーンワゴンでは、「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」をイメージしたミッキーマウスがデザインされたレギュラーボックスが登場します。写真に撮るのも楽しい、この期間だけのレギュラーボックスに入ったポップコーンをお楽しみください。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合や、イベント終了後も販売する場合があります

オリジナルデザインシール

イベント期間中、トゥモローランドでは、アトラクション利用にかかわらず、ゲストへのこれまでの感謝をこめて、イベント限定のオリジナルシールを配布します。詳しくは、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

ディズニーホテル

ディズニーアンバサダー(R)ホテル「ハイピリオン・ラウンジ」(ロビーラウンジ)では、宇宙空間をプレートいっぱいに表現したスペシャルメニュー「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!プレミアムスウィーツセット」を提供します。惑星などをイメージしたメニューを堪能しながら、「スペース・マウンテン」での宇宙旅行を思い出してみてはいかがでしょうか。

(C)Disney ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、4月8日(月)から、「セレブレーティング・スペース・マウンテン:ザ・ファイナルイグニッション!」と連動したデザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※「スペース・マウンテン」は日本コカ・コーラ株式会社が提供しています

