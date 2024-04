長崎・ハウステンボスに、 世界最大ハウステンボスイルミネーションとともに、日本最大の音楽噴水ショー「ウォーターマジック」と、迫力満点の噴水を水遊びしながら観覧できる「スプラッシュ・フィールド」、圧巻の噴水が目の前に広がる特等席「ガーデンテラス」を総称したエリア『ウォーターガーデン』が2024年4月27日(土)にオープン!

ハウステンボス『ウォーターガーデン』

オープン日:2024年4月27日

世界最大のイルミネーションを有するテーマパーク、ハウステンボス。

(※総合エンタテインメント施設における、世界最大の照明数(LED数)を誇る通年型イルミネーションイベントにおいて 2023年11月 一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー調べ)

これまでも日本初の3階建てメリーゴーラウンド「スカイカルーセル」や冬季限定開催の「運河アイススケート」など、イルミネーションの新しい楽しみ方を提案してきました。

そんなハウステンボスのイルミネーションのメインスポットである「アートガーデン」内に、日本最大の音楽噴水ショーを融合したウォーターエンターテインメントを心ゆくまで堪能できる新エリアがオープン!

(※音楽噴水ショーにおいて 2023年12月 ドゥサイエンス調べ)

ウォーターマジック

2018年から公演されてきた人気噴水ショー「ウォーターマジック」が、フラワーロード沿いの運河から「ウォーターガーデン」に移設。

噴水の全長75mにわたる日本最大の迫力は変わらず、最高20mの高さまで打ちあがり、より間近で光と水が躍動する様子を楽しめるようになります。

(※これまでのウォーターマジックの演出噴水機器の両端間の距離は85mであり、若干の短縮となりますが、依然として日本最大の横幅となる音楽噴水ショーである2023年12月ドゥサイエンス調べ)

これまでは、観覧スポットと運河に高低差があり、フラワーロードから見下ろすかたちで観覧していましたが、移設後は、地上から噴水が打ちあがるため、これまでより一層高く、噴水を見上げることで、ダイナミックかつ、写真や動画にも収めたくなるスケール感と高揚感が楽しめます。

噴水と観覧エリアまでの距離は、一番近い場所でおよそ3m!

視界いっぱいに水しぶきと圧巻のアクアウォールが広がります。

さらに、これまでの「ウォーターマジック」は、イルミネーションが点灯後の夜のみで実施しておりましたが、ウォーターガーデンでは昼もショーを公演!

昼は青空とヨーロッパの街並みをバックに打ちあがる噴水ショーを、夜は世界最大のイルミネーションとともに光と音楽の噴水エンターテインメントを堪能できます。

スプラッシュ・フィールド

「ウォーターガーデン」の総面積は、25mプールおよそ31個分!

大人も子どもも思いきり水遊びを楽しめるエリア「スプラッシュ・フィールド」では、空高く打ちあがる噴水を目の前に、全身で水遊びを満喫できます。

大人の足首ほどの浅瀬が広がり、テラスからもスプラッシュ・フィールド全体を見渡せます。

また、体験後に足元を洗うことができるシャワーコーナーも設置。

小さなお子さまがいるファミリーでも安心して楽しめます。

「ウォーターマジック」開演時は、噴水の水しぶきと迫力ある音楽、水面に映る光の揺らめきが全身で感じられるほど間近で観覧できます。

ガーデンテラス

ドリンクを片手に「ウォーターマジック」を優雅に観覧できる「ガーデンテラス」も新登場。

ハウステンボスのシンボルタワー「ドムトールン」と、最高20mの高さまで打ちあがる噴水ショーをゆっくりと観覧することができる「ガーデンテラス」

昼はドリンク片手に木陰からヨーロッパの街並みと噴水を、夜はイルミネーションと音楽に合わせて色とりどりにライトアップした噴水を堪能できます。

場内でショーやアトラクションを満喫した後は、迫力満点の噴水ショーを観覧しながら、食事を楽しむことができます。

季節ごとに異なるお楽しみ

季節ごとに異なる楽しみ方ができるのもポイント!

初夏(4月下旬〜5月下旬)は100万本のバラが場内を彩る中、メインスポットでもあるグランドローズガーデンからウォーターマジックを鑑賞。

色鮮やかなバラの色彩と香りに包まれながら、目の前には大迫力の噴水が広がります。

夜は、イルミネーションが輝く空間で、音楽とともにバラと光と噴水が織りなす、この時期しか見ることができないコラボレーションを楽しめます。

円形プール

夏(7月上旬〜9月上旬)はウォーターガーデン内に巨大な円形プールが登場!

ヨーロッパの街並みに囲まれた開放感あふれる空間で、夏限定のミュージックに合わせて、夏空に高く打ちあがる噴水ショーを楽しめます。

花火開催日には、大迫力の花火に噴水、そしてイルミネーションも楽しめる、これまでにない贅沢体験を堪能できます。

イルミネーションと音楽噴水ショーが楽しめるウォーターエンターテインメントエリア、ハウステンボス『ウォーターガーデン』は2023年4月27日オープンです。

