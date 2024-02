映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』が2024年2月9日より日本公開になることを記念して、原作である大人気ホラーゲーム「Five Nights at Freddy’s」の公式グッズを販売する日本初のPOP UP STOREが、2024年2月16日から新宿マルイアネックス、2024年3月1日からなんばマルイにて期間限定で開催されることが発表となった。

メインキャラクターの「フレディ」「ボニー」「チカ」「フォクシー」のキャラクターパネルやゲームの世界観が味わえるフォトスポットも設置。また、ぬいぐるみやマグカップなど、30種類以上の「Five Nights at Freddy’s」グッズが揃っている豊富なラインナップ。さらに、POP UP STORE限定の購入者特典の配布もある、ファン必見のイベントだ。

取り扱い予定商品一部紹介

Five Nights at Freddy's Youtoozぬいぐるみ(レイジ・クイット・トイ フレディ)

4,400円(税込)

Youtoozフィギュア(HAUNTED FREDDY)

4,400円(税込)

Five Nights at Freddy's Youtoozマグカップ(フレディ)

5,500円(税込)

Youtooz FNAF ピンズセット

4,400円(税込)

ご購入特典

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買い上げのお客様に、POP UP STORE限定のオリジナルステッカー(全6種/ランダム配布)を1枚プレゼント。

※特典の数量には限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※1会計につき1枚の配布となります。

エポスカード特典

期間中、イベント会場にて税込3,000円以上お買上げのうえ、エポスカードをご利用またはご提示のお客様に、POP UP STORE限定のオリジナルクリアカード(全3種/ランダム配布)を1会計につき1枚プレゼント。

※税込3,000円以上お買上げのうえ、エポスカードをご利用またはご提示のお客様は、オリジナルステッカー1枚+オリジナルクリアカード1枚のお渡しとなります。

また、期間中、イベント会場にてエポスカード入会していただいたお客様には、POP UP STORE限定のオリジナルクリアカード3種セットをプレゼントいたします。

※エポスカードはご本人さま以外ご利用いただけません。

※不正行為が発覚した場合はお断りさせていただきます。

※新規のご入会も会場にて承ります。

※エポスカードはお会計時にご提示ください。

※エポスカード以外のクレジットカードでのお支払いの場合、対象外となりす。

※ご提示の場合、お支払い方法は現金のみにて承ります。

※税込3,000円ごとではございませんので、あらかじめご了承ください。

※入場規制中は、1入場1会計とさせていただきます。

※レシートの合算はいたしかねます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

東京会場

会場情報

店舗名称 :「Five Nights at Freddy’s POP UP STORE in 新宿マルイアネックス」

店舗所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26 2Fイベントスペース

営業時間 :11:00~19:00 ※施設の営業時間とは異なります。

開催日程 :2024年2月16日(金)~2024年2月25日(日)

大阪会場

店舗名称 :「Five Nights at Freddy’s POP UP STORE inなんばマルイ」

店舗所在地:〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 3Fイベントスペース

営業時間 :11:00~20:00 ※最終日3/10(日)19:00閉店となります。

開催日程 :2024年3月1日(金)~2024年3月10日(日)

