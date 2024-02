音を立てたら即死──。人気サバイバル・ホラーシリーズ『クワイエット・プレイス』シリーズの最新作『A Quiet Place: Day One』が邦題を『クワイエット・プレイス:DAY 1』として、2024年6月28日(金)に日米同時公開されることが決定した。あわせてティザー予告編と海外版ポスターが到着している。

世界が沈黙した日“DAY 1”を描く本作の舞台は、これまでの田舎町から一転、「音を出さないことが不可能」な大都市・ニューヨークへと移り変わり、阿鼻叫喚の群衆、そして彼らの日常が破壊されてゆく様子が描かれている。これまで語られてこなかった“何か”の襲来を映し出すことで、作品はディザスター映画の要素を帯び、圧倒的なスケールアップを果たしている。

公開された予告編では、1作目、2作目の名シーンを交えつつ、シリーズお馴染みの日数表記が今回は遡る形でカウントダウンしていく。“DAY 1”の文字とともに、舞台は一気にニューヨークへ。

本作の主人公となる女性が猫を抱えながら大通りを歩いていると、突如火球とともに謎の物体が群衆の中に降り注ぐ。予期せぬ事態に為す術もなく混乱に陥る人々、焼け落ちる橋、最後にはビルから降り注ぐ大量の“何か”の姿など、世界が瞬く間に崩壊していく様子が映し出される。

舞台も“即死度”も大幅にスケールアップし、生存がより困難になった状況で、“音”を消すことが生存への唯一の道であることに、いかに気づき突破口を見出せるのか。サバイバルを強いられた人類に待ち受けているものとは……。



さらにポスタービジュアルでは、逃げ惑う群衆のなか、息を殺そうと口元を押さえ、1人絶望に立ちすくむ主人公の姿が。大都市を舞台に孤独な闘いを強いられる彼女の運命やいかに……。

主人公の女性役には、『それでも夜は明ける』(2014)にて第86回アカデミー賞®助演女優賞を受賞し、ホラー映画『アス』(2019)では2役を演じ分けるなど、ドラマ性が高い作品からホラー映画まで幅広い演技に定評があるルピタ・ニョンゴ。彼女と共に“何か”の脅威から逃れることとなるキャラクターには、世界的大人気ドラマ『ストレンジャー・シングス』のシーズン4に出演し、知名度を一気に上昇させた今最注目の俳優ジョセフ・クインが起用された。このほか、シリーズ2作目『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』(2021)にも登場した本シリーズのキーマン、ジャイモン・フンスーなど実力派キャストが脇を固める。

メガホンをとるのはニコラス・ケイジ主演のスリラー映画『PIG/ピッグ』(2022) で注目を浴びた新鋭監督マイケル・サルノスキ。また、前2作の監督を務め、記念すべき1作目では実生活でもパートナーであるエミリー・ブラント演じる主人公の夫役として出演したジョン・クラシンスキーも本作ではプロデューサーとして製作陣に名を連ねている。

世界が沈黙した日“DAY 1”を、シリーズを凌駕するスケールと恐怖で描き出す『クワイエット・プレイス:DAY 1』は、2024年6月28日(金)日米同時公開。

