で配信中の実写ドラマ版「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」のシーズン2製作が決定した。米ウォルト・ディズニーのボブ・アイガーCEOが2024年第1四半期決算説明会の中で発表した。

リック・リオーダンによる同名小説を新たに実写化した「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」。第1部『盗まれた雷撃』を基にしたシーズン1では、神と人間との間に生まれたパーシーが、神ゼウスの稲妻を探す旅に出る様子が描かれた。シーズン2は、原作の第2部『魔海の冒険』に基づく内容となるという。

原作者であり、ドラマ版のクリエイター・製作総指揮としても名を連ねるリオーダンは、「『パーシー・ジャクソン』の次のシーズンをディズニープラスでお届けするのが待ちきれません!」とコメントを発表。「錨を上げろ。帆を張れ。全員出動だ、半神たちよ。魔海の冒険に向かって出航だ!」と意気込んだ。

本作は2023年12月20日にディズニープラスで配信開始となり、ディズニー・ブランデッド・テレビジョン作品として過去最高のスタートを切った。第1話は配信から6日間で1,330万人の視聴者をし、シーズン1は現在までに1億1,000万時間以上ストリーミングされたという。

ディズニー・ブランデッド・テレビジョンのアヨ・デイヴィス社長は、本作を「魔法、奇跡、冒険、そしてハートに溢れ、世界中にいる幅広い年代の視聴者の想像力を搔き立てました」と評価し、シーズン更新について「ワクワクするような新たな冒険に乗り出し、シーズン2に取り組むことに興奮しています」と喜びを語った。

本作のキャストは、主人公パーシー役で『アダム&アダム』(2022)のウォーカー・スコーベル、その親友・グローバー役で『目指せ! スーパースター』(2020)のアーヤン・シムハイドリ、アナベス役で『ビースト』(2022)のリア・ジェフリーズが出演。

また『ジョン・ウィック』シリーズの故ランス・レディックがゼウス役、『イン・ザ・ハイツ』(2021)『メリー・ポピンズ リターンズ』(2018)のリン=マニュエル・ミランダがヘルメス役、『007 ダイ・アナザー・デイ』(2002)トビー・スティーブンスがポセイドン役で登場する。

「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」はディズニープラスで独占配信中。

