マイルズ・テラー&J・K・シモンズ共演、映画『セッション』が2024年3月8日(金)よりリバイバル上映となることが決定した。

今回の上映企画は、「Filmarks(フィルマークス)」主催によるもの。『バビロン』『ラ・ラ・ランド』などを手掛けたデイミアン・チャゼル監督の出世作として人気を誇る『セッション』の製作10周年を記念したアニバーサリー上映。1週間限定での上映となる。

『セッション』では、名門音楽大学を舞台に鬼教師の狂気的なレッスンと、それに喰らいつく若きジャズドラマーの鬼気迫る対峙が描かれる。“完璧”を追い求める二人が辿り着いた境地とは。アカデミー賞3部門受賞(助演男優賞・音響賞[録音賞]・編集賞)、新世代の名作を決定づけた圧巻のラスト9分をもう一度スクリーンでご堪能あれ。

© 2013 WHIPLASH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © 2013 WHIPLASH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

主演は『トップガン マーヴェリック』でも話題のマイルズ・テラー。対する鬼教師“フレッチャー”役はチャゼル作品や『スパイダーマン』シリーズでもおなじみのJ・K・シモンズが演じている。

北海道

公開情報 © 2013 WHIPLASH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 公開日:2024年3月8日(金)より1週間限定上映 公開劇場:全国19館※劇場により、上映日・上映期間が異なります。詳しくは各劇場HPでお確かめください。 公開劇場

札幌シネマフロンティア

埼玉

MOVIXさいたま

千葉

ユナイテッド・シネマ幕張、イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター(3/9(土)~)

※キネマ旬報シアターでは〈音感上映〉、塚口サンサン劇場では〈特別音響上映〉を実施予定。

東京

新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、YEBISU GARDEN CINEMA、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布

神奈川

イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ茅ヶ崎

愛知

ミッドランドスクエア シネマ

京都

MOVIX京都

大阪

なんばパークスシネマ、シネ・リーブル梅田

兵庫

kino cinéma神戸国際、塚口サンサン劇場

福岡

ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場・期間が変更になる場合がございます。

※チケット販売は、各劇場にて行います ※1,600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシートなどにより料金が異なる場合がございます

