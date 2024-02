ディズニー映画『ズートピア』(2016)待望の続編『Zootopia 2(原題)』が、2025年11月26日に米公開となることが明らかになった。ディズニーCEOのボブ・アイガーが決算説明会で発表した。

『ズートピア』、動物たちが人間のように暮らす楽園“ズートピア”を舞台としたアニメーション作品。史上初のウサギの警察官となったジュディ・ホップスが周りの偏見を乗り越えながら、詐欺師のキツネ、ニック・ワイルドの協力を得て、ズートピアを揺るがす連続行方不明事件の解決に奔走する。一見するとポップ&コミカルながら、差別問題や権力の腐敗など現代社会に潜む問題を克明に描き、第89回アカデミー賞の長編アニメ映画賞に輝いた。

前作でプロデューサーを務めたタブラッド・シモンセンはこの続編について、「別のレベルになる」と。「みんな、続編にすごく興奮しています。それは僕が第1作で参加したあの世界は、正直なところ、自分の人生で最高に素晴らしい経験のひとつでした。そして、次作はさらにレベルアップして、前作並、いや、それ以上になると確信しています。このプロジェクトに本当にワクワクしています」。

続編についてはカムバックするキャラクターやボイスキャストも不明だが、ジュディ役を演じたジェニファー・グッドウィン、ニック役のジェイソン・ベイトマンの復帰が期待される。第1作にはボゴ署長役でイドリス・エルバ、ベルウェザー副市長役でジェニー・スレイト、ライオンハート市長役でJ・K・シモンズ、ガゼル役で歌手のシャキーラが声を担当した。

『Zootopia 2(原題)』は、2025年11月26日に米公開。アメリカでは感謝祭の連休シーズンでの封切りとなる。

