《最強の呪術師》安倍晴明の“若き日の秘密”に迫る映画『陰陽師0(おんみょうじぜろ)』(4月19日公開)より、山崎賢人演じる安倍晴明が龍を召喚し、翔ぶ姿を収めた壮大なスケールの本予告、ポスターが解禁。あわせて、本作の主題歌がBUMP OF CHICKENの新曲「邂逅(かいこう)」であることも発表された。原作となる夢枕獏の小説「陰陽師」は、平安時代に実在した《最強の呪術師》安倍晴明の活躍を描いた大ベストセラーシリーズ。1988年に刊行され、35年たった現在でも定期的に新刊が発売されており、つい先日には18巻が発売されたばかり。シリーズ累計発行部数は680万部を超え、アジア・ヨーロッパでも熱く支持されるなど世界的人気を誇る長寿作品だ。

映画『陰陽師0』は、安倍晴明が陰陽師になる前の知られざる学生時代を描いた完全オリジナルストーリー。原作・夢枕獏の全面協力のもと、佐藤嗣麻子(『K‐20 怪人二十面相・伝』『アンフェア』シリーズ)が監督・脚本を務める。呪術監修として、『呪術廻戦』に登場する数々のキャラクターや呪術を、実在した呪術の歴史から独自考察した「呪術の日本史」で監修を務めた加門七海が全面バックアップ。これまで平安、中世、近世の様々な文学、小説、テレビドラマや演劇、歌舞伎、アニメ、ゲームと幾多の作品で語られ続けてきた安倍晴明。今作では呪術の天才と呼ばれながらも陰陽師になることに全く興味がない彼の学生時代が初めて描かれる。若き安倍晴明を演じるのは、山崎賢人。そして晴明と衝突しながらも共に事件の解決に挑む貴族・源博雅(みなもとのひろまさ)を演じるのは染谷将太。物語の発端となる事件に巻き込まれる皇族の徽子(よしこ)女王には奈緒。さらに、陰陽寮の学生・平郡貞文(へぐりのさだふみ)に安藤政信。同じく陰陽寮で優秀な学生を意味する得業生・橘泰家(たちばなのやすいえ)に村上虹郎。晴明に興味を抱く帝に板垣李光人。晴明の育ての親であり、呪術の師でもある陰陽博士・賀茂忠行(かものただゆき)に國村隼。呪術に長けた天文博士の惟宗是邦(これむねのこれくに)に北村一輝。陰陽師たちを束ねる陰陽頭・藤原義輔(ふじわらのよしすけ)には、小林薫がふんする。このたび、若き晴明が《陰陽師・安倍晴明》へと“覚醒”していく姿を、迫力の“舞”アクションなど圧巻のスケールで魅せる本予告が解禁。両手で《印》を結び呪文を唱える晴明の背後に迫る巨大な火龍。空を切るように火龍と対峙しながら、水面に五芒星を発生させる清明。冒頭からクライマックスのような迫力シーンが映し出される。一人前の陰陽師になるために学生たちが切磋琢磨する陰陽寮のなかで、“呪術の天才”と呼ばれながらも陰陽師に興味を示さず、友人も持たない変わり者として周囲から距離をおいていた若き晴明と、そんな彼にある事件の解決依頼を持ち掛ける源博雅。そして、悪態をつきながらもバディとして協力しあうふたりが平安京を巻き込む凶悪な呪いに立ち向かっていく様子が、“舞い”のアクションに馬術、圧巻の呪術も加わり、壮大なスケールで描かれていく。強烈な爆発とともにうねりをあげて大地から現れ、都に襲い掛かる火龍に、晴明が烏帽子を脱ぎ美しい長髪を振り乱しながら決死の応戦。そして傷を負わされた博雅をかばい、初めて人を信じた晴明が、怒りの力により“陰陽師・安倍晴明”へと“覚醒”していく…。若き日の清明の活躍に期待が高まる、アクション満載の映像に仕上がっている。本ポスターは、都を襲う《凶悪な呪い》と危険な《罠》に挑み、長い髪をなびかせて呪術を放とうとする安倍晴明(山崎賢人)の姿を中央に配置したもの。彼の背後には、晴明のバディとなる源博雅(染谷将太)、事件に巻き込まれる皇族の徽子(よしこ)女王(奈緒)ら豪華キャストが一堂に会している。また今回、本作の主題歌がBUMP OF CHICKENの新曲「邂逅(かいこう)」であることも明らかに。同曲は、本予告でも披露されている。BUMP OF CHICKENは「主題歌のオファーを頂き大変光栄です。一足先に観させていただきましたが、俳優の皆様の熱演、美しい映像に惹き込まれました。関わっている皆様の熱量が伝わってきて、楽曲制作の上でエネルギーをいただきました。公開を楽しみにしています」とコメント。プロデューサーの濱名一哉は、BUMP OF CHICKENを起用したことについて「日本を代表する男性ボーカリストの藤原さんのあの歌声とバンドが奏でるサウンドが、この『陰陽師0』という作品に加わると考えると本当に興奮しました。エネルギー溢れる一方で若さゆえの孤独感も抱える晴明。彼の想いに寄り添っていただけるアーティストだと信じている」と語っている。さらに、ムビチケカードが2月16日より発売されることも決定。安倍晴明や源博雅をはじめ、個性豊かなキャラクターが勢ぞろいし、背景には晴明のトレードマークである五芒星が浮かび上がるデザインとなっている。映画『陰陽師0』は、4月19日より全国公開。※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記