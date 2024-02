映画界が誇る“アクション職人”レニー・ハ-リン監督と、地球の危機を幾度も救ってきたアクションスター、アーロン・エッカートの最強タッグで贈る映画『The Bricklayer』が邦題を『ブリックレイヤー』として、2024年3月22日に日本公開されることが決定した。

監督を務めたのは、エンタメ映画界の巨匠レニー・ハーリン。90年代に『クリフハンガー』『ダイ・ハード2』『ディープ・ブルー』といったアクション大作を次々と送り出し、アクション職人として名を馳せた。そんな彼が、日本でも人気を博す作家ポール・リンゼイがノア・ボイド名義で上梓した傑作サスペンス小説を映画化。実際に20年以上FBIに勤務し、様々な難事件に携わった経歴を持つ原作者が生んだリアリティ溢れるストーリーを、監督が最も得意とするド派手な演出で極上の映画体験へと昇華させた。

主演を務めたのは、アーロン・エッカート。2006年に『サンキュー・スモーキング』でゴールデングローブ賞主演男優賞にノミネートを果たした演技派として知られている。その後も『エンド・オブ・ホワイトハウス』『ダークナイト』『世界侵略 ロサンゼルス決戦』『ザ・コア』などのアクション大作で次々とメインキャストを務めた。

本作でエッカートは、『ダイ・ハード』のマクレーン刑事さながらの“しぶとい男”を演じる。元CIA捜査官でレンガ職人のヴェイルに扮し、CIA時代に磨いたスキルとレンガ職人として培ったパワーを駆使して犯人を追い詰め、そのカリスマ性を遺憾なく発揮している。

到着した場面写真では、ただならぬ緊迫感の中でヴェイルが拳銃を構える姿が写し出されている。周りの市民が逃げ惑っている様子から、凶悪な犯行は多くの人が生活する街中で白昼堂々と行なわれていると思われ、犯人がいかに挑発的で一筋縄ではいかない曲者であるかを物語っているようだ。それを追い詰めるヴェイルも傷つきながら毅然とした態度で立ち向かっており、確固たる信念を持ったタフガイであることが良く伝わってくる。スーツ姿もよく似合っており、エッカートのファンにはたまらない映画になることだろう。

『ブリックレイヤー』あらすじ

米国の諜報活動への抗議デモが広がるヨーロッパ。ギリシャのテッサロニキで反米を唱える女性記者が遺体で発見される。何者かが米政府に批判的なジャーナリストを殺害することでCIAの仕業にみせかけ、世界を敵に回させようとしていた。事態を重く受け止めたCIAは捜査の末、容疑者としてある一人の男にたどり着く。男の名はヴィクター・ラデック(クリフトン・コリンズ・Jr)。1年半前に死亡したはずのCIA諜報員だった。

捜査が手詰まりとなる中、米政府はかつてラデックの同僚でもあり、犯人追跡に特異な才能を見せていた元CIAエージェントのスティーヴ・ヴェイル(アーロン・エッカート)に協力を要請する。レンガ職人として穏やかな生活を送っていたヴェイルは要請を断るが、直後にラデックが送り込んできた刺客の襲撃を受ける。辛くもこれを退けたヴェイルは旧友との因縁に決着をつけることを誓い、再び捜査に身を投じていく。

映画『ブリックレイヤー』は2024年3月22日(金) 新宿バルト9 ほか 全国ロードショー。

