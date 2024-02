『スター・ウォーズ』実写ドラマ「マンダロリアン」にキャラ・デューン役で出演していたジーナ・カラーノが、米ウォルト・ディズニー・カンパニー/ルーカスフィルムから解雇されたことについて、二社を相手取って訴えを起こした。X(Twitter)が法的支援に入るという。再雇用と、75,000ドル超の損害賠償を求めた。カラーノの声明文と訴状が公になっている。

カラーノは2021年2月、SNSでの投稿が問題視され、ルーカスフィルムから突如。問題視されたのは、政治観の違いによるヘイトを、ナチスによるユダヤ人迫害に例えて揶揄する文をシェアしたことや、新型コロナ対策でマスクを着用する民主党議員に対して、マスクのせいで周りが見えていないと揶揄する投稿などだ。

またカラーノは、トランスフォビア(トランスジェンダーの人々に対して差別的で不寛容であること)だとされたこともある。著名人を中心として、SNSのアカウントプロフィールに「he/him」「she/her」「they/them」といったジェンダー代名詞を表記する例が増えた時期のことだ。「マンダロリアン」主演ペドロ・パスカルも「he/him」と表記をしているのだから、カラーノも表記を加えるべきだと指摘された際に、カラーノは押し付けに反対する形で「beep/bop/boop」と表記した。『スター・ウォーズ』のドロイドの声をパロディしたものだが、これが「トランスジェンダーを侮辱している」として一部で炎上騒ぎとなっていた。

カラーノのSNS投稿には違法性こそないものの、度々物議を醸しており、当時は「#FireGinaCarano(ジーナ・カラーノをクビにしろ)」とのハッシュタグと共に「マンダロリアン」からの降板を求める運動も起こるほどとなった。解雇時の情報によれば、ルーカスフィルムは前2ヶ月間にわたって解雇のタイミングを伺っていたほどに問題視していたという。

格闘家出身のカラーノは『デッドプール』(2016)エンジェル・ダスト役で注目を集め、「マンダロリアン」では元反乱軍の屈強な戦士キャラ・デューン役として重要な立場を担った。シーズン2配信後に解雇となったことで、シーズン3劇中では遠征任務に赴いたため不在という扱いとなっている。また、キャラ・デューンが主役となる単独作品も予定されていたが、と伝えられる。

解雇からちょうど3年が過ぎ、カラーノはルーカスフィルムとディズニーを相手取って、不当解雇と性差別を主張する訴訟を起こすことを発表。Xにて次の声明文を投稿した。

Today is an important day for me--I am filing a lawsuit against &



After my 20 years of building a career from scratch, and during the regime of former Disney CEO Bob Chapek, Lucasfilm made this statement on Twitter, terminating me from The Mandalorian: “Gina…