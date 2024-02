の『スター・ウォーズ』ドラマ、「マンダロリアン」(2019‐)に登場するマンドーことマンダロリアン/ディン・ジャリンとグローグーを主人公に描く映画『マンダロリアン&グローグー(原題)』の撮影開始日が明らかとなった。

ハリウッドの製作情報を掲載する米サイトによると、本作は2024年6月17日にロサンゼルスで撮影開始の予定。2019年に公開された『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』以降に初めて公開される劇場映画になりそうだが、現時点で米国公開日は未定だ。『スター・ウォーズ』は本企画を含む映画3本のリリース日として、2026年5月22日、2026年12月18日、2027年12月17日のスロットが発表されている。

プロジェクトの概要には、「孤高の賞金稼ぎであるマンダロリアンは、謎めいた愛らしいクリーチャー、グローグーを捕獲する使命を課される。ところが、グローグーと強い絆で結ばれた彼は様々な脅威からグローグーを守ろうと奮闘し、帝国崩壊後の銀河で変化しつつある自身の目的を模索し始める」とある。

監督を務めるのは、「マンダロリアン」「ボバ・フェット/The Book of Boba Fett」(2021)でクリエイターを務めたジョン・ファヴロー。この両シリーズで指揮を執ったデイヴ・フィローニ、ルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディ社長、『ライオン・キング』(2019)のカレン・ギルクリストがファヴローと共にプロデュースを担う。ラインプロデューサーを務めるのは、「マンダロリアン」「アソーカ」(2023)などのコリン・ウィルソン。

マンドーとグローグーがスモールスクリーンを飛び出して銀幕へ進出する傍ら、「マンダロリアン」の開発が進んでいることも判明している。マンドー&グローグーの名コンビが、新たに展開する“我らの道”に期待したい。

