巨匠フランシス・フォード・コッポラ監督最新作『Megalopolis(原題)』よりファーストルックが公開された。

本作は『ゴッドファーザー』3部作や『地獄の黙示録』(1979)などで知られるコッポラ監督が、40年にわたり温めてきた一作。大災害に見舞われたニューヨークを舞台に、ユートピアとして街を再建しようとする建築家を主人公とする物語が描かれる。

作品の公式Instagramでは、陰鬱な世界観を思わせるファーストルックが公開。銅像を中心に、背後には建物が並んでいる。地面に横たわる十字架もうっすらと映し出され、厄災後の世界を彷彿とさせる。

出演者には、豪華スターが集結。『スター・ウォーズ』シリーズや『アネット』(2021)のアダム・ドライバー、『ワイルド・スピード』シリーズや「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)のナタリー・エマニュエル、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(2016)のフォレスト・ウィテカー、『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズのローレンス・フィッシュバーンが出演する。ほか、名優ダスティン・ホフマンやジョン・ヴォイト、オーブリー・プラザ、ジェイソン・シュワルツマン、シャイア・ラブーフ、ジャンカルロ・エスポジート、タイカ・シャイアといった多彩な面々が顔を揃えた。

現時点で米公開日は未定。引き続き続報に期待したい。

