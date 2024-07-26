¡ÚKstyle12¼þÇ¯¡Û¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ê¥¨¥ë¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ªÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤ò5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¤«¤éKstyle 12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡Kstyle¤Ï³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª2011Ç¯12·î26Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Kstyle¤Ï¡¢12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢12¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅþÃå¡ª µ®½Å¤ÊÆ°²è¤ä¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12¼þÇ¯ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¡Ûhttps://news.kstyle.com/anniversary/12th.ksn
¡Ú¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹ ´ØÏ¢µ»ö¡Û
¡¦¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡¢ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª11·î15Æü¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMoments¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥º¡×½Ð±é¡õINFINITE¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡È2¤Ä¤òÊ¬¤±¤º¤ËÎ¾Êý´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡É
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¡¦¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹¡Ê¥¨¥ë¡ËÆüËÜ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö
¡¦¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹ Instagram
¢¡¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¹Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êCD¤òÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡Kstyle¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¡÷Kstyle_news¡×¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥³¥Á¥é¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¡ÊRP¡Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£Ê³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2024Ç¯7·î26Æü¡Ê¶â¡Ë16¡§00 ¡Á 7·î29Æü¡Ê·î¡Ë 11¡§00¤Þ¤Ç
¡Ú»²²Ã¾ò·ï¡Û
¡¦X¡ÊTwitter¡Ë¤ÇKstyle¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷Kstyle_news¡Ë ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÆüËÜ¤Ëµï½»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ê¾ÞÉÊÇÛÁ÷Àè¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÊý¡Ë
¡¦±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÅöÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤Î¾å¡¢·èÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏKstyle¡Ê¡÷Kstyle_news¡Ë¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êDM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë ¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëDM/¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¤´Ï¢Íí¤Ï¡¢Ê¿Æü10¡§00¡Á18¡§30¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨DM¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ï¡¢Kstyle¡Ê¡÷Kstyle_news¡Ë ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¡¢¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¤´±þÊç¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥È¡¦Åê¹Æ¡Ê¥Ä¥¤¡¼¥È¡ËÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¡¢ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁªÄÌÃÎ¸å¡¢»ØÄê¤ÎÆü»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª¤Î¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¡¦ÇËÂ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÕÇ¤¤Ï°ìÀÚÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÀ¼Ò¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îÊý¿Ë¡ã¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼¡ä¤ò¤ªÆÉ¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÅöÁª»þ¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¯½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ï¡¢¤½¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢¾ðÊó¤Î¤´°ÆÆâ¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó½ªÎ»¸å¤ÏÊÀ¼Ò¤ÎÄê¤á¤ëÊýË¡¤Ë´ð¤Å¤¾Ãµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÁ¡¦ÀÜÂ³ÎÁ¤ª¤è¤Ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¤´±þÊç¤âÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±þÊç»þ¤ÎÆâÍÆ¤ËµºÜÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡£
¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´½»½ê¤¬ÉÔÌÀ¡¦Ëô¤ÏÏ¢ÍíÉÔÇ½¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÅöÁª¾ÞÉÊ¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÇÂè»°¼Ô¤ËÅ¾Çä¡¦¾ùÅÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢ÅöÁªÏ¢Íí¤ÎDM¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëURL¤òSNSÅù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤È¡¢Âè»°¼Ô¤ËÆþÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£