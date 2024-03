ディズニーアンバサダーホテルでは、2024年3月25日(月)より、宿泊者限定のお子さん向け体験プログラム「キッズプログラム“フードデコレーション・ファンタイム”」を開催!

館内のデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて、ホテルオリジナルのキャップとエプロンを身につけ、フルーツデニッシュやショートケーキのデコレーションに挑戦するプログラムです。

本格的な道具とキャストのレクチャーで「本物のシェフみたいにやってみたい!」を叶えることができます☆

対象ゲスト:ディズニーアンバサダーホテルに宿泊されるお子さん(4才〜12才)※16才以上の方の付き添いが必要です

体験場所:ディズニーアンバサダーホテルデリカフェ「チックタック・ダイナー」

体験時間:18時30分〜19時30分(貸し出しエプロンの着替え、準備等含む)

予約開始日時:2024年2月14日(水)13:00以降 ※宿泊予約成立後より

予約方法:東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト内の特設ページより確認ください

料金:各2,900円

実施日・メニュー:

・2024年3月25日(月)〜4月3日(水):フルーツサンドウィッチ

・2024年4月27日(土)〜5月6日(月):ショートケーキ

・2024年6月21日(金)〜6月30日(日):フルーツデニッシュ

・2024年8月2日(金)〜8月11日(日):フルーツサンドウィッチ

本プログラムに参加するお子さんは、自分の名前が書かれたオリジナルデザインのネームタグを受け取ります。

ホテルから貸出しされるオリジナルのエプロンとキャップを身に付けたら、頼もしいホテルキャストの誕生!

名前を書いたネームタグは、記念品として持ち帰ることもできます。

本プログラムで体験できるメニューは全部で3種類。

対象年齢は4才〜12才と、幅広いお子さんが楽しめる内容が用意されていて、完成したフードメニューは客室でゆっくりと食べられます。

どのプログラムもホテルキャストが丁寧にレクチャーするので、デコレーション体験が初めてのお子さんも安心して挑戦できるのも嬉しいポイント。

付き添いの方はお子さんのすぐ近くで見学ができるので、作業に奮闘するお子さんを近くで応援できます。

さらに、デコレーション体験後は家族での記念撮影の時間も用意されているので、お子さんがデコレーションした自信作と達成感でいっぱいの姿を写真撮影できます☆

フルーツサンドウィッチ

白とピンクのホイップクリームを絞り、フルーツやカラフルなチョコレートなどをトッピングします。

思いのままに飾り付けをして、自分だけのサンドウィッチを完成させます。

ショートケーキ

ケーキにホイップクリームを塗ったあと、トッピングをして仕上げます。

ホイップクリームを泡立てたり、くるくると回る台の上でクリームをのばしたりと、まるでパティシエのような気分を楽しめます☆

フルーツデニッシュ

色とりどりのフルーツと、チョコレートでデコレーションしたクッキーで飾り付け!

本物のシェフが手掛けるように、透明のジャムと粉糖で仕上げます。

オリジナルのコスチュームを着てフードメニューのデコレーションに挑戦できるキッズプログラム。

ディズニーアンバサダーホテルの「チックタック・ダイナー」にて、2024年3月25日(月)より開催される「キッズプログラム“フードデコレーション・ファンタイム”」の紹介でした☆

※チェックアウト日は対象外です

※宿泊日によって体験できるメニューが異なります。また、各回の受付人数には限りがあります

※東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトにて宿泊予約をされた方が対象です

※上記日程以降にも体験プログラムを実施予定です。詳細は決定次第発表されます

※宿泊予約成立後、別途本プログラムの予約が必要です

※写真はイメージです

