『スパイダーマン』シリーズなどで知られるトム・ホランドが、ミュージカル「ロミオ&ジュリエット(原題:Romeo &Juliet)」でロミオを演じることがわかった。ホランド自らが発表している。

「クラウデッド・ルーム」(2023)後に俳優活動をホランドの復帰第1作となるのが、言わずと知れたウィリアム・シェイクスピアによる戯曲を原作とした舞台「ロミオ&ジュリエット」。ホランドのシリアスな表情を捉えたファーストルックも公開されている。

演出を務めるのは、トニー賞演劇監督ノミネート歴もあるイギリス出身のジェイミー・ロイド。これまでに、エミリア・クラーク主演の『かもめ』やジェームズ・マカヴォイ主演の『シラノ・ド・ベルジュラック』などを手掛けてきた。

発表にあたり、ロイドは「トム・ホランドは、世界で最も素晴らしく、ワクワクさせるような若手俳優の1人です」とコメント。「彼のウエスト・エンド復帰を歓迎できることを光栄に思います」と語った。

「ロミオ&ジュリエット」発表の前日、ホランドは自身のInstagramのストーリーズで「明日大きな発表があります」と予告していた。ホランドといえば、役者デビューはウエスト・エンドのミュージカル『Billy Elliot the Musical』。映画、ドラマ業界で培ってきた経験をもとに、キャリアの原点で進化した姿を見せてくれそうだ。

初演は、2024年5月11日。ロンドンにあるヨーク公劇場で、8月3日まで公演が行われる。すでにもオープンしており、チケット情報などを確認することができる。

