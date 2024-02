『デッドプール』シリーズ最新作『デッドプール3(仮題)』で電撃復帰を果たすヒュー・ジャックマンのウルヴァリンがついにマスクをかぶるかもしれない。米サターン賞授賞式に参加したマーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長がかぶったキャップが示唆している。

2024年2月に開催されたサターン賞授賞式では最優秀スーパーヒーロー映画賞に『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3』(2023)が受賞。代表してファイギがトロフィーを受け取った。当日、話題となったのがファイギがかぶっているキャップだ。

この投稿をInstagramで見る

円形のロゴに目を凝らすと、デッドプールとウルヴァリンをあしらったアイコンになっているのではないか。海外のメディアやファンの間では、これが『デッドプール3』のロゴなのではないかと囁かされている。

注目して欲しいのがマスク姿のウルヴァリン。ジャックマン版ウルヴァリンといえば、原作コミック版やアニメ版のトレードマークであるマスクをかぶったことがない。『ウルヴァリン:SAMURAI』(2013)の未公開シーンではマスクが登場したこともあったが、結局原作コミック通りの姿は実写再現されていないのだ。

『デッドプール3』のウルヴァリンは原作に忠実な黄色のスーツで登場するようだが、公開済みの初画像ではマスク未着用。もしファイギが被っているキャップのデザインが『デッドプール3』の公式ロゴなのだとしたら、ウルヴァリンがついにあのマスクを被ることになるのではないかと、ファンは大注目している。

この投稿をInstagramで見る

本作はシリーズ3作目にしてに合流。2024年7月26日の米公開が予定されている。2月11日にアメリカで開催される第58回スーパーボウルでは、初の予告編映像が公開されるという。

The post first appeared on .