旧体制のDCユニバース(DCU)で最後の作品の一つとなり、刷新が進む新生DCUでもカムバックが予定されている期待の新スーパーヒーロー、ブルー・ビートルを描いた映画『ブルービートル』。残念ながら日本で本作の劇場公開は叶わなかったが、主演のショロ・マリデュエニャが新DCUへの復帰を改めて予告している。

『ブルービートル』の主人公は、人類を滅亡させる強大な力を秘めた古代異星人の兵器“スカラベ”に共生された平凡な高校生、ハイメ・レイエス。突如として運命が一転してしまったハイメは、屈強なアーマーに身を包んだ“ブルービートル”として、世界征服を目論む巨大バイオテクノロジー企業から愛する家族を守るべく果敢に立ち上がる──。

の人気ドラマ「コブラ会」(2018‐)のミゲル役でブレイクし、『ブルービートル』の主役に大抜擢されたマリデュエニャ。米のインタビューにて、「『ブルービートル2』という形であれ、他の作品であれ、ブルービートルが再び登場することは分かっています」と再登場を宣言。単独映画の続編が製作されるかどうかは把握していないようだが、必ず戻って来ることを約束した。

続けてマリデュエニャは、新DCUを牽引するジェームズ・ガンとピーター・サフランについて、「ジェームズとピーターと一緒に仕事が出来て最高でした。お二人が立てた計画ではなかったにもかかわらず、快く僕たちを新ユニバースに組み込んで下さったのですから」と述べて感謝の意を示している。

マリデュエニャが言及したように、『ブルービートル』はガンとサフランが新DCスタジオの共同CEO・会長に就任する前に製作が開始された作品。場合によってはトップ2人の決断により、新DCUにブルービートルが登場しない可能性も十分にあり得たのだ。

以前にガンは、旧DCUから新DCUへ続投するキャラクターとしてブルービートルの他に『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』(2021)で初登場したピースメイカー(ジョン・シナ)とアマンダ・ウォラー(ヴィオラ・デイヴィス)をいた。現時点では新生DCUにてどのような形でブルービートルと再会できるかは未知だが、その時を楽しみにしておこう。

