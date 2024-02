先週末(2月2日〜2月4日)の全米ボックスオフィスランキングが発表され、『キングスマン』のマシュー・ヴォーン監督が手掛けた新作スパイ映画『ARGYLLE/アーガイル』が興行収入1,747万3,540ドル(約25億円)で首位デビューを果たした。(数字は Box Office Mojo 調べ、1ドル145円計算)

他に新作の大作の公開がなかったため1位を獲ることはできたものの、製作費に2億ドル(約290億円)を費やしていることを考えると、厳しい出足となってしまった。批評家及び観客の評価も思わしくないことから、ここから巻き返すのはなかなか難しいかもしれない。もともとはシリーズ化を視野に入れた作品だったが、このままでは再検討が必要になりそうだ。

『ARGYLLE/アーガイル』は、小説の内容が現実のスパイ組織の行動を言い当てていたことから、その作者が命を狙われることになるさまを描いたスパイコメディー。ブライス・ダラス・ハワード、ヘンリー・カヴィル、サム・ロックウェル、ブライアン・クランストン、キャサリン・オハラ、デュア・リパ、アリアナ・デボーズ、ジョン・シナ、サミュエル・L・ジャクソンら豪華キャストが集結している。

2位には、キリスト教系ドラマシーズン4のエピソード1〜3をまとめて劇場限定で公開する『ザ・チョーズン:S4 エピソード1-3(原題) / The Chosen: S4 Episodes 1-3』が興収594万2,114ドル(約8億6,000万円)を上げてランクインした。(編集部・市川遥)

2月2日〜2月4日の全米ボックスオフィスラキングは以下の通り。()は先週の順位。

1(初)『ARGYLLE/アーガイル』

2(初)『ザ・チョーズン:S4 エピソード1-3(原題) / The Chosen: S4 Episodes 1-3』

3(2)『ザ・ビーキーパー(原題) / The Beekeeper』

4(3)『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』

5(4)『FLY!/フライ!』

6(1)『ミーン・ガールズ(原題) / Mean Girls』

7(5)『エニーワン・バット・ユー(原題) / Anyone But You』

8(9)『アメリカン・フィクション(原題) / American Fiction』

9(6)『哀れなるものたち』

10(7)『アクアマン/失われた王国』