世界中を感動の渦に巻き込んだ映画史に残る永遠の名作『タイタニック』4K リマスター版が「Disney+ ()」の「スター」で配信開始となった。

1912年に実際に起きたタイタニック号沈没事故をベースに、新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックと上流階級の娘ローズの愛の物語を描いた『タイタニック』(1997)。巨匠ジェームズ・キャメロン監督による迫力溢れる映像と、運命的な出会いを果たした身分違いの2人による胸を打つストーリーが世界中から支持され、当時社会現象を巻き起こした。アカデミー賞作品賞を含む歴代最多タイとなる11部門受賞という偉業を成し遂げ、公開から25年以上経った現在でも日本の洋画歴代興行収入1位(277.7 億円※興行通信社より)を守り続けている。

そんな伝説の一作が2023年、『タイタニック:ジェームズ・キャメロン 25 周年 3D リマスター』として劇場公開され、公開前からチケットが売り切れとなる映画館も続出。公開後は再上映作品で上映回数も限られているにもかかわらず、公開週末動員ランキング第5位となる驚異的な大ヒットとなった。

その永遠の名作が『タイタニック』4Kリマスター版として配信中。ジャックとローズの船首での象徴的なシーンなどが26年の時を経て色鮮やかに蘇る。

※これまで配信されていたHDR版が4Kリマスター版に自動アップデートされていますが、4Kリマスター版をお楽しみいただくには、プレミアムプランへのご加入が必要です。スタンダードプランにご加入の方は引き続きHDR版での配信となりますので、ご了承くださいませ。(HDR版は見放題独占)

『タイタニック』ストーリー 『タイタニック』4Kリマスター版 ディズニープラスのスターで配信中 ©2024 by 20th Century Studios and Paramount Pictures. ※4Kリマスター版をお楽しみいただくには、プレミアムプランへのご加入が必要です。スタンダードプランにご加入の方は引き続きHDR版での配信となります

1912 年、処女航海に出た豪華客船タイタニック号。新天地アメリカを目指す画家志望の青年ジャックと上流階級の娘ローズは船上で運命的な出会いを果たす。身分違いの恋を乗り越え強い絆で結ばれていく 2 人。しかし不沈を誇っていた豪華客船は皮肉な運命に見舞われる……。

