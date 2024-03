うさぎやたまごがモチーフのカラフルなイースターイベント！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年3月8日(金)から、“かわいい”に全身包まれ、 超絶ハッピーになれるイースター・イベント『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』を開催!

『ゴー!ゴー!イースター・マーチ』や『ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング』など、キュートでカラフルなイースターの装いに身を包んだパークの仲間たちと一緒に踊って“大熱狂”できるイースター・イベントです☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』

開催期間:2024年3月8日(金)〜2024年6月30日(日)

“かわいい”に全身包まれ、超絶ハッピーになれるイベント『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』を期間限定で開催!

イースター期間限定開催のプログラム『ゴー!ゴー!イースター・マーチ』は、エンターテイナーもパークの仲間たちもゲストも全員が一体になれるストリート・ショーとして、さらにパワーアップ。

キュートでカラフルなイースターの装いに身を包んだ「セサミストリート」「ハローキティ」「ピーナッツ」「ミニオン」といったパークの仲間たちがストリートを超元気にマーチングしながら登場します。

ステージ22の壁面にはかわいいイースターのデザインが施され、よりかわいい世界に没入しながら、みんなで一緒にオリジナルの“たまごダンス”を踊って、イースターを楽しめます。

またミニオン・パークで開催される『ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング』では、イルミネーション社のミニオンが“イースター限定コスチューム”を着て登場。

フィナーレにはハチャメチャ・キュートなミニオンフェイス・コンフェティが空に舞うスペシャルなグリーティングを体験できます。

さらに、ユニバーサル・ワンダーランドでは期間限定グリーティング・ショー『ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック』を開催。

うさぎやたまごをモチーフにしたカラフルなイースター・デコレーションが施されたユニバーサル・ワンダーランドとミニオン・パークで、春だけの特別な“かわいい”世界に全身包まれながら、一緒に踊って“大熱狂”を楽しむことができます。

“かわいい世界に囲まれ“超興奮”できるイースター・イベントです☆

ゴー!ゴー! イースター・マーチ

開催期間:

・2024年3月16日(土)〜3月31日(日)の土・日

・2024年4月1日(月)〜4月2日(火)、5月2日(木)〜5月5日(日)は期間中連日開催

開催場所:ストップエリア:ステージ22前

ストリートを大行進!

かわいいパークの仲間たちにダンスを教えてもらって、みんな一緒に踊って盛り上がろう。

ミニオン・メチャカワ・イースター・グリーティング

開催場所:ミニオン・パーク前

そんなのアリ!?な、おもしろかわいいイースター限定のスペシャルバージョンの「ミニオン」たちとふれあえる、大興奮のグリーティングです。

イルミネーション社のミニオンが“イースター限定コスチューム”を着て登場します。

ミニオン・ハッピー・イースター・グリーティング

開催場所:ミニオン・パーク前

春を彩るイースター限定コスチューム姿のハチャメチャキュートな「ミニオン」たちが楽しくお出迎え!

ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック

開催場所:ユニバーサル・ワンダーランド

かわいいユニバーサル・ワンダーランドの仲間たちと、楽しく踊ってふれあえる「ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック」

イースター限定の新しいコスチュームと音楽にワクワク、子どもも大人も笑顔はじける、ハッピーなお出迎えに大興奮間違いなしです!

イースター・デコレーション

実施場所:

・ミニオン・パーク

・ユニバーサル・ワンダーランド

イースター・エッグのハチャメチャ・かわいいうさぎに、割れたたまごやバナナまで、カラフルな春限定装飾で、思わず笑顔があふれるデコレーションです。

うさぎやたまごのモチーフでいっぱい!

春らしいカラフルでかわいい装飾、色とりどりのお花にウキウキ、大はしゃぎできます。

イースター限定フード&グッズ

“かわいい”に包まれ、超絶ハッピーな雰囲気を存分に堪能できるイースター限定のフードやグッズが期間限定で登場。

かわいいウサギのモチーフがポイントの、ボリュームも大満足の春らしい彩り豊かな「イースター・サンドウィッチ〜スモークハム&グリルチキン〜」のセットや、

うさぎが運んできてくれた、たまごを乗せたカラフルなフルーツ&クリームがかわいい「ハッピー・イースター!ショートケーキ」などのフードが販売されます。

※フードメニューの販売開始は2024年2月28日(水)〜、グッズの販売開始は2024年3月8日(金)〜を予定(販売開始日は予告なく変更となる場合があります)

“かわいい”に全身包まれ、“超絶ハッピー”になれるイースターイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』は、2024年3月8日(金)より期間限定で開催です☆

※最新の詳細情報は、公式WEBサイトを確認ください

※『ユニバーサル・イースター・セレブレーション』は、キユーピー株式会社が協賛しています

