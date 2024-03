東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」に、2024年3月1日(金)から宿泊型謎解きイベントの第4弾が登場!

松丸亮吾さんが代表をつとめる謎解きクリエイター集団「RIDDLER(リドラ)」とコラボした「遺失物(なくしもの)ホテル」が開催されます。

ホテルステイを楽しみながら、目安時間4〜7時間あるボリュームたっぷりの謎解きで没入体験ができる宿泊プランです☆

浦安ブライトンホテル東京ベイ×RIDDLER(リドラ)「遺失物(なくしもの)ホテル」

価格:6,580円〜(室料・謎解きキット・税込)

開催期間:2024年3月1日(金)〜9月30日(月)

予約:2024年2月1日(木)〜

人数:1部屋につき1〜5名

チェックイン:15:00

チェックアウト:12:00

謎解き目安所要時間:4〜7時間

東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」にて、松丸亮吾さんが代表をつとめる謎解きクリエイター集団「RIDDLER(リドラ)」とコラボした宿泊型謎解きイベント「遺失物(なくしもの)ホテル」を開催!

目安の所要時間は4〜7時間ほどと、あるボリュームたっぷりの謎解きイベントです。

部屋で休みながら、レストランの食事を楽しみながらゆっくりと、没入体験を楽しめます。

謎解き仲間やカップル、夫婦、子どもと一緒にファミリーで、もちろん一人でも挑戦できます☆

※謎解きには、スマートフォンアプリ「LINE」を使用するため、インターネットに接続できるスマートフォン、タブレットなどの端末が必要です

※ホテル館内にWi-Fiがありますが、自身の回線利用に伴う通信費は自己負担となります

ディナービュッフェ

ディナー付きで予約をすると『ボーナス謎解き』プレゼント特典があり、ホテルの美味しい食事と追加謎解きで充実した夜を過ごすことができます。

ディナービュッフェでは、ローストビーフやパティシエのスイーツも好きなだけ食べることができます☆

朝食ビュッフェ

宿泊型謎解きイベントの第3弾で、参加者の約8割が予約した朝食ビュッフェ。

ふわとろ食感のフレンチトーストなどを好きなだけ味わえます☆

謎解きクリエイター集団RIDDLER(リドラ)とコラボした宿泊型謎解きイベント。

浦安ブライトンホテル東京ベイの宿泊型謎解きイベント「遺失物(なくしもの)ホテル」は、2024年3月1日(金)より開催です☆

