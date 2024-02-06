日本映画製作者連盟が1月30日、2023年度の映画興行収入ランキングを発表。そこで、シネマトゥデイが実施した「2023年映画興収トップ15の洋画の中から、地上波放送してほしい作品は？」人気投票の結果より、トップ10を発表する。

第3位は『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（58票）。『怪盗グルー』シリーズなどのイルミネーションと任天堂がタッグを組んで、ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の世界をアニメーション映画化した本作は、世界的大ヒットを記録。日本では2023年度の洋画興収1位となる140.2億円を突破した。

第2位は『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』（71票）。シリーズ最新作にして最終章となる本作は、人類の歴史を変える力を持つ秘宝“運命のダイヤル”を巡るアクション・アドベンチャー。ハリソン・フォードは最後のインディ・ジョーンズ役を務め上げ、興収は26億円となった。

そして、第1位に輝いたのは『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』（78票）。トム・クルーズ主演のスパイアクションシリーズ7作目となる本作の興収は54.3億円で、2023年度洋画2位の成績を収めた。2部作として制作され、後編となる第8弾が控えている。

トップ10は以下の通り（投票期間：2024年2月1日〜5日、インターネット投票）。（清水一）

1位『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』78票（16.7%）

2位『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』71票（15.2%）

3位『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』58票（12.4%）

4位『ジョン・ウィック：コンセクエンス』37票（7.9%）

5位『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』36票（7.7%）

6位『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』31票（6.6%）

6位『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』31票（6.6%）

8位『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』28票（6.0%）

9位『タイタニック：ジェームズ・キャメロン25周年3Dリマスター』24票（5.1%）

10位『MEG ザ・モンスターズ2』20票（4.3%）