クリス・プラットがポテトチップス「プリングルズ」のマスコットキャラクター、Mr.Pに変身だ。2024年スーパーボウルの開催にあわせて公開されたCMでの姿が話題となっている。

世界最大級のスポーツの祭典に先がけて、アメリカでは毎年恒例、有名スターを起用した大手企業のコマーシャル映像が続々とリリース。日本でも大人気のプリングルズは、「Mr.P」と題した30秒の映像をYouTubeで公開した。

口髭姿のプラットがプリングルズを買いにレジへやってくると、店員は「プリングルズおじさんに似てますね」と言い、スマホでパシャリ。写真はあっという間にSNSで拡散されてしまう。

拡散の様子をスマホで目の当たりにするプラットは、まるでアイデンティティの危機に直面したかのような神妙な面持ち。試しにプリングルズのパッケージに印字されたMr.Pをスマホに向けると、やはり顔認証されてしまう。

そんな中、幸運も舞い込む。SNSでのバズりがきっかけで、なんと映画のオファーが届いたのだ。タイトルは「Mr.P」。そのまんまだ。Mr.PならぬJr.Pとも言うべき口髭姿の少年と荒野を進むプラットは、チップスを一枚口に入れ、クールな表情を決める。

最後は場面が切り替わり、「分け前もらえます?」とねだる店員に、プラットがチップスを渡すところで締めくくられた。



このほかプリングルズからは口髭プラットがMr.Pをじっと見つめ合うだけの15秒バージョンの映像も公開されている。あわせてチェックだ。



※記事の内容に一部誤りがございました。謹んで訂正いたします。

The post first appeared on .