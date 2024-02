『ベスト・キッド』(1984)の続編ドラマ「コブラ会」(2018-)がティザー映像を公開し、最終となるシーズン6の撮影開始を発表した。シーズン6は2024年ににて配信予定だ。

Netflixシリーズ「コブラ会」シーズン1~5:独占配信中、シーズン6:2024年独占配信

「コブラ会」は『ベスト・キッド』の主人公ダニエル・ラルーソーと、宿敵ジョニー・ロレンスの30年後を描く物語。2人が築く新たな関係に加え、ジョニーの息子ロビーや弟子のミゲル、ダニエルの娘サムといったティーン世代の物語や、数多くのオリジナルキャラクターたちの登場など、新旧ファンが楽しめるストーリー展開で好評を博している。



映像の冒頭では、ダニエル役のラルフ・マッチオ、ジョニー役のウィリアム・ザブカ、ホーク役のジェイコブ・バートランド、ディミトリ役のジャンニ・ディセンゾが順番に登場し、シーズン6の撮影開始を発表。撮影の舞台裏やキャストたちのトレーニング映像が映し出される中、最終シーズンは「最大で最凶(biggest baddest)」な内容で「サプライズがたくさんある」ことが予告されている。

物語の詳細をめぐっては、マッチオが「言いたいけど言えない」と渋ったり、ディセンゾがネタバレを話すフリをしたりとお茶目な姿を披露。最後は若手キャスト達から「道場で会いましょう」、ザブカから「情けは無用(No Mercy)」のメッセージが贈られ、マッチオが突きを繰り出したところで映像は締めくくられた。

なお、「コブラ会」はシーズン6で完結を迎えるが、作品のユニバースは今後も拡大予定だ。次回作として『ベスト・キッド』新作映画の製作がされており、本家『ベスト・キッド』シリーズからラルフ・マッチオ、2010年公開のリメイク版からミスター・ハンを演じたジャッキー・チェンが出演することがわかっている。また2023年2月には、「コブラ会」のスピンオフ企画の可能性もされていた。

「コブラ会」シーズン6は2024年にNetflixにて配信予定。

Source:

The post first appeared on .