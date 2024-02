バンドメンバーや関係者の証言で、「ボヘミアン・ラプソディ」や「伝説のチャンピオン」など数々のヒット曲を生み出したクイーンのボーカリスト、フレディ・マーキュリーの真実に迫った、イギリスのドキュメンタリー『フレディ・マーキュリー The Show Must Go On』(2023年)が、16日より、東京の新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、池袋シネマ・ロサ、アップリンク吉祥寺ほか全国で順次公開される。

本作を監督したのは、25歳のフィンレイ・ボールド。彼は「このドキュメンタリーでは、フレディについてよく知っている、という人にも彼の新しい面を見てもらえると思います。映画『ボヘミアン・ラプソディ』はたくさんの人が見たと思いますが、それとはまた違う視点で彼を捉えていて、よりパーソナルなエピソードを紹介しているんです。ですから、よりリアルな視点、リアルなエピソードを、実際に彼と親しかった人から知りたければ、このドキュメンタリーは必見です」と、コメントを寄せている。なお、アップリンク吉祥寺と京都の劇場では、フレディ・マーキュリーが愛したドリンクを再現したコラボドリンクの販売が決定。「フレディ・マーキュリーが愛飲したこだわりの紅茶」(トワイニングのアールグレイ+角砂糖2個とミルクを少し、470円※税込)、「フレディ・マーキュリーがライブ前にも飲むほど愛飲したウォッカ ストリチナヤショット」(600円※税込)、「フレディ・マーキュリーが愛したウォッカのトニック割りで上映前の気分をROCK YOU!! ウォッカ(トニック割り)」(850円※税込)の3種。本作の公開を記念して、今月10日、東京・東急プラザ渋谷7階にオープンする、レコード・カフェ「PHONO shibuya(Music Library & Cafe)」では、フレディ・マーキュリーをフィーチャー(2月29日まで)。レコードで名盤を聴くことができるだけでなく、フレディ関連の情報を店内にちりばめ、フレディが愛したメニューの数々を再現して提供する(フードを注文すると非売品特典プレゼントあり)。また、映画を鑑賞後、劇場近くの英国風PUB HUB(※下段)にて、チケット半券(前売券含む、当日限り)を提示すると、1会計10%OFFになるほか、特典として、非売品コースターを1人につき1枚プレゼントする(2月16日〜3月8日※特典コースターは無くなり次第終了)。■半券キャンペーンを実施するPUB HUB店舗東京都:HUB新橋銀座口店・HUB代々木西口店・82新宿三丁目店・HUB新宿区役所通り店・82東銀座店・HUB池袋西口店・HUB日比谷店・HUB吉祥寺南口店神奈川県:HUB横浜西口店大阪府:HUBなんば 戎橋店・HUB LINKS UMEDA店・HUB四条烏丸店愛知県:HUB名駅四丁目店