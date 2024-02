の(MCU)で展開されたインフィニティ・サーガで、圧倒的な存在感を見せつけたキャラクターといえばサノスだろう。アベンジャーズを窮地に追いやったスーパーヴィランを怪演したジョシュ・ブローリンが、米のインタビューで、サノスが復活する可能性があるのかどうか質問された。

「スタジオが、彼を復活させるつもりだということを人づてに聞きました」と、ブローリンはサノス復活の噂が存在するらしいと言及。もちろん、現時点でこれは確たる情報ではないが、ブローリンもサノスにまつわる言説を気にしているようだ。アニメ「ホワット・イフ…?」で別ユニバースのサノスが登場したことを例に挙げ、「マーベルの世界でサノスを復活させるのかどうかは分かりません」とも付け加えた。

「ホワット・イフ…?」は、MCUで“もしも”の世界を描くアニメシリーズ。サノスは、シーズン1第2話『もしも…ティ・チャラがスター・ロードになったら?』、シーズン2第4話『もしも…アイアンマンがグランドマスターと出くわしたら?』に姿を見せ、映画『アベンジャーズ』シリーズとは違うキャラクターアークで描かれた。ブローリンは両エピソードでサノスの声を担当し、役に復帰している。「ホワット・イフ…?」はシーズン3へ更新されているため、もしかしたらブローリンは、シーズン3にサノスが再登場することを示唆していたのかもしれない。

「ホワット・イフ…?」でサノスは、『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)と同様の運命を辿って命を落としている。その点についてブローリンは、「サノスが一番殺されているマーベルのヴィランだとは知りませんでした。毎日、何かを学ぶものですね」ともコメントした。

なおMCUでは、次なるラスボス級ヴィランとしてが登場したが、演者のジョナサン・メジャースのスキャンダルを受け、マーベル・スタジオはメジャースとの契約を解除。カーン役がリキャストされるのか、それとも全く新しいキャラクターに置き換えられるのかが注目されている。

