第66回グラミー賞授賞式が、日本時間2月5日にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて開催され、フィービー・ブリジャーズが最多4部門を獲得、テイラー・スウィフトが年間最優秀アルバム賞を受賞した。米音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。今年は、難病スティッフパーソン症候群の闘病を公表し、音楽活動から離れているセリーヌ・ディオンがプレゼンターとして登場、テイラーが新アルバム『The Tortured Poets Department(原題)』を4月19日にリリースすることを発表するなど、賞の行方とは関係ないところでも大きなサプライズがあった。

最多受賞となったフィービーは、ボーイジーニアスのメンバーとして3部門(最優秀ロック・パフォーマンス、最優秀ロック・ソング、最優秀オルタナティヴ・ミュージック・アルバム)を受賞したほか、フィーチャリングされたSZAの「Ghost In The Machine」が最優秀ポップ・デュオ/グループ・パフォーマンスを獲得し、4部門に輝いた。『Midnights』で年間最優秀アルバムを受賞したテイラーは、『フィアレス』『1989』『フォークロア』に続いてこれが通算4度目の同賞受賞となり、同賞における史上最多受賞者となった。第66回グラミー賞主要4部門の結果は以下の通り。★が受賞。<年間最優秀レコード賞>Worship/ジョン・バティステNot Strong Enough/ボーイジーニアス★Flowers/マイリー・サイラスWhat Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”]/ビリー・アイリッシュOn My Mama/ヴィクトリア・モネVampire/オリヴィア・ロドリゴAnti-Hero/テイラー・スウィフトKill Bill/SZA<年間最優秀アルバム賞>World Music Radio/ジョン・バティステthe record/ボーイジーニアスEndless Summer Vacation/マイリー・サイラスDid You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd/ラナ・デル・レイThe Age of Pleasure/ジャネール・モネイGUTS/オリヴィア・ロドリゴ★Midnights/テイラー・スウィフトSOS/SZA<年間最優秀楽曲賞>A&W/ラナ・デル・レイAnti-Hero/テイラー・スウィフトButterfly/ジョン・バティステDance The Night(From Barbie The Album)/デュア・リパFlowers/マイリー・サイラスKill Bill/SZAVampire/オリヴィア・ロドリゴ★What Was I Made For? [From The Motion Picture “Barbie”]/ビリー・アイリッシュ<最優秀新人賞>グレイシー・エイブラムスフレッド・アゲインアイス・スパイスジェリー・ロールココ・ジョーンズノア・カーン★ヴィクトリア・モネザ・ウォー・アンド・トリーティ