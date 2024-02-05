第66回グラミー賞、フィービー・ブリジャーズが最多4部門 テイラー・スウィフトが年間最優秀アルバム史上最多受賞者に
第66回グラミー賞授賞式が、日本時間2月5日にロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナにて開催され、フィービー・ブリジャーズが最多4部門を獲得、テイラー・スウィフトが年間最優秀アルバム賞を受賞した。
＜2023年フォト集＞第65回グラミー賞 セレブたちの豪華ルックをチェック！
米音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。今年は、難病スティッフパーソン症候群の闘病を公表し、音楽活動から離れているセリーヌ・ディオンがプレゼンターとして登場、テイラーが新アルバム『The Tortured Poets Department（原題）』を4月19日にリリースすることを発表するなど、賞の行方とは関係ないところでも大きなサプライズがあった。
最多受賞となったフィービーは、ボーイジーニアスのメンバーとして3部門（最優秀ロック・パフォーマンス、最優秀ロック・ソング、最優秀オルタナティヴ・ミュージック・アルバム）を受賞したほか、フィーチャリングされたSZAの「Ghost In The Machine」が最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンスを獲得し、4部門に輝いた。
『Midnights』で年間最優秀アルバムを受賞したテイラーは、『フィアレス』『1989』『フォークロア』に続いてこれが通算4度目の同賞受賞となり、同賞における史上最多受賞者となった。
第66回グラミー賞主要4部門の結果は以下の通り。★が受賞。
＜年間最優秀レコード賞＞
Worship／ジョン・バティステ
Not Strong Enough／ボーイジーニアス
★Flowers／マイリー・サイラス
What Was I Made For？ ［From The Motion Picture “Barbie”］／ビリー・アイリッシュ
On My Mama／ヴィクトリア・モネ
Vampire／オリヴィア・ロドリゴ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Kill Bill／SZA
＜年間最優秀アルバム賞＞
World Music Radio／ジョン・バティステ
the record／ボーイジーニアス
Endless Summer Vacation／マイリー・サイラス
Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd／ラナ・デル・レイ
The Age of Pleasure／ジャネール・モネイ
GUTS／オリヴィア・ロドリゴ
★Midnights／テイラー・スウィフト
SOS／SZA
＜年間最優秀楽曲賞＞
A＆W／ラナ・デル・レイ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Butterfly／ジョン・バティステ
Dance The Night（From Barbie The Album）／デュア・リパ
Flowers／マイリー・サイラス
Kill Bill／SZA
Vampire／オリヴィア・ロドリゴ
★What Was I Made For？ ［From The Motion Picture “Barbie”］／ビリー・アイリッシュ
＜最優秀新人賞＞
グレイシー・エイブラムス
フレッド・アゲイン
アイス・スパイス
ジェリー・ロール
ココ・ジョーンズ
ノア・カーン
★ヴィクトリア・モネ
ザ・ウォー・アンド・トリーティ
＜2023年フォト集＞第65回グラミー賞 セレブたちの豪華ルックをチェック！
米音楽界で最も権威ある賞として、全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞。今年は、難病スティッフパーソン症候群の闘病を公表し、音楽活動から離れているセリーヌ・ディオンがプレゼンターとして登場、テイラーが新アルバム『The Tortured Poets Department（原題）』を4月19日にリリースすることを発表するなど、賞の行方とは関係ないところでも大きなサプライズがあった。
『Midnights』で年間最優秀アルバムを受賞したテイラーは、『フィアレス』『1989』『フォークロア』に続いてこれが通算4度目の同賞受賞となり、同賞における史上最多受賞者となった。
第66回グラミー賞主要4部門の結果は以下の通り。★が受賞。
＜年間最優秀レコード賞＞
Worship／ジョン・バティステ
Not Strong Enough／ボーイジーニアス
★Flowers／マイリー・サイラス
What Was I Made For？ ［From The Motion Picture “Barbie”］／ビリー・アイリッシュ
On My Mama／ヴィクトリア・モネ
Vampire／オリヴィア・ロドリゴ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Kill Bill／SZA
＜年間最優秀アルバム賞＞
World Music Radio／ジョン・バティステ
the record／ボーイジーニアス
Endless Summer Vacation／マイリー・サイラス
Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd／ラナ・デル・レイ
The Age of Pleasure／ジャネール・モネイ
GUTS／オリヴィア・ロドリゴ
★Midnights／テイラー・スウィフト
SOS／SZA
＜年間最優秀楽曲賞＞
A＆W／ラナ・デル・レイ
Anti-Hero／テイラー・スウィフト
Butterfly／ジョン・バティステ
Dance The Night（From Barbie The Album）／デュア・リパ
Flowers／マイリー・サイラス
Kill Bill／SZA
Vampire／オリヴィア・ロドリゴ
★What Was I Made For？ ［From The Motion Picture “Barbie”］／ビリー・アイリッシュ
＜最優秀新人賞＞
グレイシー・エイブラムス
フレッド・アゲイン
アイス・スパイス
ジェリー・ロール
ココ・ジョーンズ
ノア・カーン
★ヴィクトリア・モネ
ザ・ウォー・アンド・トリーティ