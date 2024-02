『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズが贈る、マーベル初の本格ミステリー・サスペンスより、突如目覚めた未来予知によって翻弄されるキャシー・ウェブ(マダム・ウェブ)が3人の少女たちを救うために奮闘する姿が印象的な、謎が深まるサスペンス予告と場面写真が到着。さらにIMAX®/DolbyCinema®/4DX/ScreenX他スペシャルフォーマットでの上映も決定した。

偶然電車に居合わせた3人の少女、ジュリア、アーニャ、マティが、黒いマスクの男、エゼキエルに殺される未来を予知したことにより、キャシーの運命が動き出し始める。「これはまだ始まりに過ぎない」という意味深な言葉と共に、何者かによって突き落とされるキャシー。未来予知の能力により目まぐるしく変化する環境に戸惑いを隠せないキャシーだが、「お前は大変な世界に入り込んだ。彼女達には秘密がある」と何やら少女3人を狙う目的を持ったエゼキエルにより、さらなる混乱の渦に引きずり込まれていく。

走行する電車の側面に張り付くなど異次元の動きを見せ、得体の知れない黒いマスク姿から歴代ヴィランの中でもひと際不気味な雰囲気を漂わせるエゼキエル。映像内ではそんな彼と対等にバトルを繰り広げる3人の少女たちのスーツ姿が初めて公開された。マダム・ウェブの未来予知によって見えない糸“ウェブ”で引き寄せられたキャラクターたちがどのような運命を辿ることになっていくのか、今後の展開が気になるものとなっている。

果たしてキャシーは“未来予知”の能力を使い、3人の少女を無事に守り切ることができるのか。そして3人の少女に隠された「重要な使命」とは……?映像に映るスーツ姿の3人とは関係があるのか。さらなる謎が深まるばかりとなっている。



このたび、2D通常版に加えて、IMAX®/Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/MX4D®/4DX/4DXScreen/ScreenXでの上映が決定。あわせて、謎めいた数々の目が特徴的なIMAX®、マダム・ウェブの能力を予感させる4DX、大きな青い目に蜘蛛が映るScreenXの計3種類のフォーマット別エクスクルーシブポスタービジュアルも到着している。未来予知能力を駆使して謎の黒いマスクの男に挑むマダム・ウェブの活躍を、様々な上映フォーマットで目撃せよ。

2D/IMAX®/Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/MX4D®/4DX/4DXScreen/ScreenX® IMAX CORP. ® Dolby Laboratories

(※上映に関する詳細は各映画館HPにて確認ください)

マーベル映画初の本格ミステリー・サスペンス『マダム・ウェブ』は、2024年2月23日(祝・金)全国公開。

