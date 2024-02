2023年元旦に事故で瀕死の重傷を負い、鋼の意志で復活を遂げたジェレミー・レナーが、(MCU)作品で演じたホークアイ役への復帰に向けて頼もしいメッセージを発信した。

主演ドラマシーズン3の撮影開始をし、2024年2月11日に開催されるNFLの王者決定戦「スーパーボウル」のCMでも元気な姿を見せているレナーが、米のインタビューに応答。現在の回復状況について、「本来なら出来るはずのことの90%はやっています。あと6ヶ月ほどで、もっと走れるようになるんじゃないかな。自分で目標を掲げているし、さらに良くなり、もっと強くなるために何でも必要なことはやるつもりです」と回答。半年もすれば、自分でも満足できるほど走れるようになるはずだと報告した。

レナーは、1年前に巨大除雪車の下敷きとなり、全身30箇所以上を骨折。生死の境を彷徨ったとは信じられないほどの驚異的な回復ぶりを見せたレナーだが、『アベンジャーズ』シリーズへの復帰について尋ねられると、「色んなことが言われていますが、いつでもやる気です。(出演できるよう)必ず十分に回復するし、準備はできています」と答え、カムバックへの固い意志を見せた。「仲間でお見舞いに来てくれて、回復中に傍にいてくれた。だから……、彼らが僕を必要とするなら、僕は応えますよ。そうなったら最高ですね」ともコメントし、事故後にレナーを見舞ったアベンジャーズ仲間に対して感謝の意も示した。

さらにレナーは、スーパーヒーロー顔負けの回復ぶりが人々に勇気を与えたことについても語り、「誰かの指標になれたり、誰かにインスピレーションを与えることが出来たなら嬉しいですね。僕の声と回復が、これほど多くの人に訴えかけるとは思っていなかったけど、そうなって本当に嬉しいです」とコメントした。

ちなみにレナーは、スーパーボウルでアーモンドミルク「Silk」のCMに出演し、実の娘エヴァちゃんと共演。鼻歌を歌いながらご機嫌でコーヒーやスムージー、パンケーキなどの朝食を次々に用意していくレナーは、なんとキッチンテーブルの上に飛び載り、軽快な足取りでダンスまで披露している。

