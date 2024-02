俳優ジム・キャリーが、『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第3作(原題:Sonic the Hedgehog 3)に続投することがわかった。示唆されていたの可能性が、事実上撤回されたこととなる。米が伝えた。

キャリーは『ソニック・ザ・ムービー』シリーズで、主人公ソニックの宿敵であるドクター・ロボトニックを演じた。2020年の1作目でソニックに倒されるが、2作目の『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』では原作ゲームの姿を再現した出立ちで再登場し、ソニックへの復讐を図った。

キャリーは『ソニック VS ナックルズ』の際、インタビュー中に「」とサラリと発言。「僕はもう充分です。充分やった」と言い、静かな人生を望んでいると語っていた。

一時は『ソニック VS ナックルズ』が俳優ジム・キャリーの見納めかとも思われたが、ひとまずはシリーズ第3作でもその存在感たっぷりで愉快な姿を再びお目にかかれるようだ。

なお米によれば『Sonic the Hedgehog 3』には、キャリーのほか、マーベル・ドラマ「ジェシカ・ジョーンズ」のクリステン・リッターや、クリスト・フェルナンデス、アリーラ・ブラウン、ヨーマ・タコンヌ、ソフィア・パーナス、ジェームズ・ウォークの新キャストも加わった模様。それぞれが演じるキャラクターは不明だ。

You all thought I was gone, but I’ve just been underground. What you’ve seen from me is only a of things to come…