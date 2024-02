映画『プレデター』(1987)主演のアーノルド・シュワルツェネッガーが、亡くなった共演者カール・ウェザースを偲ぶ追悼メッセージをSNSに公開した。

ウェザースは現地時間2024年2月1日、76歳で。『プレデター』ではシュワルツェネッガーによる主人公ダッチ少佐の元戦友ジョージ・ディロン役を熱演。ダッチらを任務に招集するCIA職員役で、プレデターを相手に勇敢に応戦した。

シュワルツェネッガーは、ウェザースとの『プレデター』での写真と共にメッセージを投稿。長年にわたる友人の逝去を悲しんだ。

「カール・ウェザースは、レジェンドであり続けるだろう。並外れたアスリートであり、素晴らしい俳優であり、そして偉大な人物だった。彼がいなければ、『プレデター』は作られなかった。そして間違いなく、あんなに素晴らしい製作の時を過ごすことはできなかった。

彼と過ごした、すべての時間。オンの時も、オフの時も、それは純然たる喜びだった。彼は、自分についていくためにベストを尽くせと、背中を押してくれるような友人だった。彼が恋しい。お悔やみ申し上げます。」

この投稿をInstagramで見る

The post first appeared on .