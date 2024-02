映画では、とあるキャラクターが新しい姿で再登場を果たした。今後の新たな活躍を予感させる登場となったが、演じた俳優はこれからの予定を把握しているのだろうか。

この記事には、『マーベルズ』のネタバレが含まれています。

『マーベルズ』のミッドクレジットシーンでは、別世界で目を覚ましたモニカ・ランボーの前に、母親のマリア・ランボーが登場。しかし、その世界の彼女は「バイナリー」というヒーローとして活動しているようで、モニカのことも娘だと認識していないようだった。

映画『キャプテン・マーベル』(2019)で初登場を果たしたマリア・ランボーは、サノスの指パッチンで犠牲となった人々が消滅していた5年の間に病気で死亡したことが「ワンダヴィジョン」(2021)で明かされた。その後、マリアは『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』(2022)でも別ユニバースのキャプテン・マーベルとして登場していた。

『マーベルズ』ではまた新しいヒーローとして登場することになったマリアだが、演じたラシャーナ・リンチは映画に出演すること以外何も聞かされていなかったという。米に「この次に何が起こるのかは知りませんでした」と語っている。

各作品でマリアに加えられていった設定一つひとつは現場で知ったというリンチ。「まず『キャプテン・マーベル』のことを知って、それから『ドクター・ストレンジ』。その後に『マーベルズ』のことを知ったんです。(『マーベルズ』では)脚本すらもらえませんでした。あの瞬間に参加しただけ」と振り返っている。

「みなさんが知っていることしか知らない」というリンチ、当然マリアの今後についても把握していないようだ。おそらくバイナリーとしての活躍が見込まれるが、果たして……。

『マーベルズ』は、2024年2月7日(水)よりで見放題独占配信開始。

