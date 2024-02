(MCU)映画『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)では3世代にわたるスパイダーマンが共闘し、その他の作品でも、過去にマーベル・スーパーヒーローを演じたキャストが数多くカムバックしている。ではMCU誕生前に、『ハルク』(2003)でハルク/ブルース・バナー役を演じたエリック・バナが、同役で復帰する可能性はあるのだろうか。

アン・リーが監督を務めた『ハルク』ではハルクのオリジンが描かれ、その当時、ハリウッドでは無名に近かったオーストラリア出身のバナが主役に大抜擢された。本作でブレイクしたバナは、その後に歴史大作映画『トロイ』(2004)や『ハンナ』(2011)、『キング・アーサー』(2017)などで活躍している。

ポッドキャスト番組「」にバナが出演し、司会者から「マーベル・ユニバースでは歴代の全スパイダーマンが戻って来ましたが、再びハルクを演じるつもりはありますか?あなたとエドワード・ノートン、マーク・ラファロ、3人のハルクが暴れるんです」と話題を振られた。

MCU映画『アベンジャーズ』シリーズではマーク・ラファロ、(2008)ではエドワード・ノートンがハルク役を演じており、ファンの間では歴代ハルク3人による夢の共演を期待する声が上がっている。

しかしバナは、ハルク役で復帰する可能性について「それはないですね。ないですよ」と即答。その言葉に司会者が、「あなたは体を鍛えていますし、カッコいいじゃないですか」と反論したが、「全部CGIだからね(笑)。筋肉はいらないですよ。大量のステロイドもあるし(笑)。ノーですね。ハルクを再演するとは思えません」とコメントした。4度も否定していることから、残念ながらハルク役で復帰する意志はないようだ。

ちなみに、ハルクの従姉妹であるジェニファー・ウォルターズを主役に描いたMCUドラマ「シー・ハルク/ザ・アトーニー」(2022)では、『インクレディブル・ハルク』のアボミネーション/エミル・ブロンスキー役でティム・ロスが復活したため、ノートン演じるハルクを登場させるアイデアもという。しかし、実現には至らなかった。

