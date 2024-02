版「Marvel デアデビル」の物語を引き継ぎ、(MCU)で復活を果たす新ドラマ「デアデビル:ボーン・アゲイン」。オリジナルキャストから多数の復帰が発表される中、エレクトラ役のエロディ・ユンが、復帰の可能性についてファンの質問に回答した。

「デアデビル」シーズン3の内容に触れています。

シーズン2&3に初登場したエレクトラは、デアデビル/マット・マードックの元恋人で、高い戦闘能力を誇る暗殺者。「Marvel ザ・ディフェンダーズ」(2017)でヤミノテによる刺客ブラックスカイとして再登場する。最終的にビルの倒壊に巻き込まれ死亡したとみられていたが、「デアデビル」シーズン3にて生存が明かされていた。

Instagram上でファンから「エレクトラはどこへ行ったの?」と、エレクトラのその後について質問されたユン。これに対して、一言こう返している。「彼ら(マーベル)に聞いてみて!」

この回答からエレクトラが「ボーン・アゲイン」で再登場を果たす可能性は低そうだが、ユン自身は復帰に意欲的だ。2020年のでは、エレクトラは「大好きなキャラクター」で「ぜひ再演したい」と話し、「彼女には、私が共感できるような悪役の要素がたくさんあるし、善良な部分もたくさんある。とても素晴らしいキャラクターです。マーベルが彼女を復活させてくれることを望んでいます」とエレクトラの復活を願っていた。

なお「ボーン・アゲイン」にはオリジナルキャストから、デアデビル役のチャーリー・コックス、キングピン/ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオ、パニッシャー/フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルが復帰する。

またブルズアイ役のウィルソン・ベセルの再登場がされたほか、企画当初は再演しないとみられていたフランクリン・“フォギー”・ネルソン役のエルデン・ヘンソン、カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォールが復帰するとの情報もられている。

