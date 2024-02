の人気シリーズ「ウェンズデー」(2022-)のシーズン2など期待の複数タイトルは、2025年配信になる可能性が高そうだ。米が伝えている。

ティム・バートンが監督・製作総指揮を務める本作は、世界的人気作『アダムス・ファミリー』の長女・ウェンズデー(ジェナ・オルテガ)が主人公の異色推理ミステリー。シーズン1は配信後、わずか4週間で累計視聴時間11.9億時間に到達し、Netflixの歴代人気シリーズ(英語)史上2番目の大ヒットを記録した。

シーズン2の撮影は、2024年4月下旬よりアイルランドで開始される予定。配信時期は未定だが、Netflixの2024年作品ラインナップに本作が含まれていなかったことから、年内の配信はないとみられる。ちなみにシーズン1は2021年9月に撮影開始、2022年11月に配信開始されていた。

さらに、「ストレンジャー・シングス」シーズン5と実写版「ONE PIECE」シーズン2も2024年内の配信は難しいようだ。

「ストレンジャー・シングス」シーズン5は2023年5月に撮影予定だったが、脚本家ストライキの影響で中止。ストが終わり2024年1月より撮影開始したが、終了後はVFX作業にかなりの時間が費やされると予想され、2025年配信が事実上確定している。よって最終シーズンは、新型コロナウイルスの影響で遅れが生じたシーズン4と同様、前シーズンから約3年のブランクを経てのリリースになりそうだ。

また「ONE PIECE」は2023年11月にシーズン2の脚本作業が進んでいることが明かされていたが、ゾロ役の新田真剣佑によれば、2024年1月時点で「まだ脚本を受け取っていない」。撮影日も未定であるため、配信時期は2025年以降になると考えられる。

上記3作品のほか、人気ドラマ「ジニー&ジョージア」シーズン3や「ヴァージンリヴァー」シーズン6も同様とみられる。Netflixのヒットシリーズの多くが2025年配信になりそうだ。

