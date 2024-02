オーランド・ブルーム＆ブライス・ダラス・ハワードがアクション映画で共演 ─ 警察のおとり捜査に参加する即興俳優を描く

『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのウィル・ターナー役で知られるオーランド・ブルームと、『ジュラシック・ワールド』シリーズに主演したブライス・ダラス・ハワードが、Amazonのアクション映画『Deep Cover(原題)』で共演することが明らかとなった。米が報じている。

ロンドンを舞台にした本作は、ちょっとした捜査に協力するために警察に雇われた3人の即興俳優を描く。自分のキャラクターを崩すことなく、いつでも“イエス”と言ってしまう性格が災いし、3人は大都市の犯罪裏社会の深淵に足を踏み込んでしまう──。

『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット』シリーズでもおなじみのブルームと、『ロケットマン』(2019)『ARGYLLE/アーガイル』(2024)などにも出演しているハワードが演じるキャラクターの詳細はまだ明らかになっていない。

その他には、「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011‐2019)でネッド・スターク役を演じ、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズでブルームと共演したショーン・ビーン、「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」(2022)『マクベス』(2015)などのパディ・コンシダイン、『ジョン・ウィック』シリーズのウィンストン役でおなじみのイアン・マクシェーン、『ラ・ラ・ランド』(2016)のソノヤ・ミズノ、『オデッセイ』(2015)のニック・モハメッドも出演が決定。超豪華キャストとなっている。

メガホンを取るのは、「ゴースト~ボタン・ハウスの幽霊たち」(2019‐)「ドクター・フー:ワイルド・ブルー・ヨンダー」(2023)などでエピソード監督を務めたトム・キングズリー。オリジナルとなる脚本は、『ジュラシック・ワールド』シリーズで監督・脚本を担ったコリン・トレヴォロウ&デレク・コノリー、『ザ・バブル』(2022)で共演した英国即興俳優コンビのベン・アシェンデン&アレクサンダー・オーウェンが手がける。

プロデューサーも兼任するトレヴォロウ率いるプロダクション会社Metronome Filmから、ウォルター・パークス、ローリー・マクドナルド、アニース・ハミルトンも製作に名を連ねる。

英のコンテンツ部門で責任者を務めるローリー・マクドナルドは、「この新しいアクション映画を、消費者の皆様にお届けできることを嬉しく思っています。素晴らしいキャストとトップクラスのクリエイティブ・チーム、そして素晴らしい脚本が揃った本作のヒットを確信しています」と、豪華アンサンブル映画への期待を語った。

