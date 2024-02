キャメロン・ディアスの俳優復帰作となる映画『Back In Action(原題)』より、ファーストルックが公開された。

本作は、家庭を築くためにCIAを何年も前に引退したエミリーとマットが、その正体がバレてしまったことでスパイの世界に引き戻されることになるアクション・コメディ。2018年に俳優業引退を認めていたディアスの『ANNIE/アニー』(2014)以来10年ぶりの映画出演作となる。

ディアスと共に主演を務めるのは、『ANNIE/アニー』で共演したジェイミー・フォクス。本作では、製作総指揮を務めている。

このたび公開されたファーストルックでは、壁にもたれかけながらクールな表情で前を見据えるマットとエミリーの姿が捉えられている。地面には、おそらく2人が倒したであろう男たちもおり、2人の最強タッグを予感させる。

Netflix映画『Back In Action(原題)』は2024年独占配信開始

共演者には豪華キャストが集結。『ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌』(2020)のグレン・クローズ、『異人たち』(2024)のアンドリュー・スコット、『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019)のカイル・チャンドラーらがディアスの復帰に華を添える。

監督・脚本は『ベイウォッチ』(2017)『モンスター上司』(2011)のセス・ゴードン、共同脚本は『ネイバーズ』シリーズのブレンダン・オブライエン。製作はゴードンと「アンブレラ・アカデミー」(2019-)のボー・ボーマンが担当する。

