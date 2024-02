ハリー・ポッター魔法ワールドの人気シリーズ『ファンタスティック・ビースト』。THE RIVERでは、『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』(2016)、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』(2018)、『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(2022)から20名のキャラクターを厳選し、一番人気なキャラクターを決める投票企画を実施した。

さすがは日本で根強い支持を誇る『ファンタビ』。熱量たっぷりのコメントも多くいただいた。

本記事では、20位までのランキングを一挙発表。1位~10位については投票者からのコメントを取り上げながら、各キャラクターの魅力に改めて迫る。

※投票期間:2024年1月1月26日(金)~1月31日(水)PM12:00

投票数:737人

投票方法:オンライン。1人3キャラクターまで投票。1投票1ポイント換算にて集計。

『ファンタスティック・ビースト』人気キャラクター投票 結果発表 © 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

1位. ゲラート・グリンデルバルド(演:マッツ・ミケルセン)

2位. ニュート・スキャマンダー(演:エディ・レッドメイン)

3位. ニフラーのテディ

4位. ジェイコブ・コワルスキー(演:ダン・フォグラー)

5位. アルバス・ダンブルドア(演:ジュード・ロウ)

6位. テセウス・スキャマンダー(演:カラム・ターナー)

7位. クイニー・ゴールドスタイン(演:アリソン・スドル)

8位. ゲラート・グリンデルバルド(演:ジョニー・デップ)

9位. ボウトラックルのピケット

10位. ティナ・ゴールドスタイン(演:キャサリン・ウォーターストン)

11位. クリーデンス・ベアボーン(演:エズラ・ミラー)

12位. パーシバル・グレイブス(演:コリン・ファレル)

13位. ナギニ(演:クローディア・キム)

14位. リタ・レストレンジ(演:ゾーイ・クラヴィッツ)

15位. ユーラリー・ヒックス(演:ジェシカ・ウィリアムズ)

16位. ニコラス・フラメル(演:ブロンティス・ホドロフスキー)

17位. アバーフォース・ダンブルドア(演:リチャード・コイル)

18位. ミネルバ・マクゴナガル(演:フィオナ・グラスコット)

19位. ユスフ・カーマ(演:ウィリアム・ナディラム)

20位. バンティ・ブロードエーカー(演:ヴィクトリア・イェイツ)

『ファンタビ』人気キャラ みんなの推しコメント (c)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. J.K. Rowling’s Wizarding World TM J.K. Rowling and Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights (c) J.K.R.

断トツの1位に輝いたのは、シリーズ第3作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』で初登場したマッツ・ミケルセン版グリンデルバルド。前作で降板したジョニー・デップの代役として参加したマッツだが、グリンデルバルドの新たな魅力を引き出し、圧倒的な支持を得た。

ジュード・ロウ演じるアルバス・ダンブルドアとの抜群な化学反応を絶賛するコメントが目立ち、「ダンブルドアと恋人同士だったことが容易に想像出来る色気(レイ さん)」、「悪役ですが自分の理想の世界に貪欲に突き進んでいく姿が、どこか憎めません。ダンブルドアとの関係にもドキドキします!(みほほ さん)」、「前作との異なる点で、ダンブルドアの恋人であり恋人とは相反する野心に身を捧げる闇の魔法使いという人間らしい面がとても色濃く描写されていて好きです(のん さん)」といった声が寄せられた。

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.

第2位はシリーズの顔、ニュート・スキャマンダー。安定の人気ぶりを見せた。シャイで不器用なニュートだが、作品を重ねるごとにより大きな責任を背負い、頼もしい姿を見せてくれるようになった。そんなニュートには、「彼の不器用ながらも懸命に魔法動物や人間に寄り添って思いやる姿に心打たれた(スミス さん)」と感激の声が届いた。

このほか、「魔法動物たちと戯れる姿や、普段は人見知りであるのにコレ!と目的を決めると人目も気にせず大胆でコミカルなところが大好きです(00 さん)」、「魔法動物への愛が溢れている。たまに変なダンスしたり地面舐めたりと奇行に走るところも愛おしい(イマン教信者 さん)」、「一見すると頼り無さそうな感じが、魔法動物や大切な人のことになるとしっかりものになるところが好き(Yuuka さん)」とニュートの人柄を評価するコメントが相次いだ。

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.

そんなニュートの相棒、魔法動物のニフラーのテディが第3位にランクイン。1作目からお茶目な姿を見せてきたテディも、すっかり『ファンタビ』の人気者だ。その純粋無垢な姿に萌えるファンは多く、「可愛い」のコメントで溢れた。見せ場も増えてきたテディ、「3作目のピケットとの協力シーンが好きです(ルイ さん)」と頑張る姿もしっかり評価されている。

© 2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights © JKR.

第4位は、シリーズのコメディ要素に欠かせないジェイコブ・コワルスキー。ジェイコブといえば、恋人のクイニーをグリンデルバルド軍団に奪われ意気消沈していたが、それでも気丈に振る舞い、ファンに元気を与えてくれた。等身大なその姿に、「良い人、友達になりたい(えん さん)」、「彼は私達(マグル)のヒーロー!!!(でん さん)」、「彼の一途さと包容力は世界を平和にしてくれると思います(犬 さん)」と愛のあるコメントで溢れた。

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

続く第5位は、アルバス・ダンブルドア。『ダンブルドアの秘密』では遂にグリンデルバルドと対面し、熱い戦いを見せてくれた。読者は、魔法界の賢者が抱える闇の部分にも着目。「愛した人と別れたけど、その後をどうか描いてくれ。あんな冬の夜に悲しく去らないでアルバス……(34号 さん)」、「信念を貫いた先の切ない運命(クリアウォーター さん)」、「茶目っ気があるところ。強く明るく周りを惹き付ける性格だけど、実は暗い過去を抱えている(わかさぎ さん)」と同情の声が寄せられた。

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

第6位には、『ダンブルドアの秘密』でニュートとの兄弟タッグを見せてくれたテセウス・スキャマンダー。魔法使いとしてだけでなく兄としても頼もしいテセウスには、「正義感に溢れ、家族思いかつ、熱い想いを持って仕事に取り組んでいるところ(まめた さん)」、「あの若さで戦争の英雄と呼ばれ、闇祓いの局長として前線を張っている(あお さん)」、「あれだけ優秀なのに出身寮はハッフルパフ。いい人に違いない(あかみ さん)」と尊敬の声が相次いだ。

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

第7位はクイニー・ゴールドスタイン。ノー・マジであるジェイコブとの恋模様に好感を持つ読者が多く、「愛に素直に生きていて可愛らしい(すなぎも さん)」、「ジェイコブと出会ってからの笑顔が本当に素敵!(ぽにゃんぽち さん)」、「作品中唯一のノーマジとの恋愛を貫こうとしている開拓者。今後も気になる(たっきー さん)」といった応援コメントが届いた。

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

第8位はジョニー・デップ版グリンデルバルド。デップは2作目『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』をもって降板となってしまったが、今でも根強い人気を誇る。「何かやってくれそうなワクワク感を出せるのは彼しかいない。敵なのにカッコよくて応援したくなる(はな さん)」、「カリスマ性がすごい。最後の最後で全部持って行った神の所業(takky さん)」、「カリスマ性と狂気の共存する最高のヴィラン。主役を圧倒的に喰ってしまいかねない魅力が詰まっていた(BNJ さん)」と、マッツ版とはまた違う魅力を評価する声が相次いだ。

WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling. © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

第9位は、ボウトラックルのピケット。ニフラーのテディと一緒に『ファンタビ』の癒し担当であるピケットにも「可愛い」のコメントがたくさん寄せられた。いつもはニュートの胸ポケットに隠れているピケットだが、「ピケットに助けられてる事たくさんある。文句言うのも可愛い(ネジ さん)」、「ニュートと仲良しで1番大切な時に行動を起こしてくれる子だから(なまはむ さん)」と、その活躍をしっかり見てくれているファンは多い。

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc.

第10位は、『ダンブルドアの秘密』のラストでニュートと念願の再会を果たしたティナ・ゴールドスタイン。妹のクイニーと比べると少しお堅い雰囲気も帯びるティナだが、彼女を支持するファンも多い。「キャリアウーマンで妹のめんどうを見たりとしっかりしていて、ほかの闇祓いとは違う彼女なりの考えを持って自分の意志で行動している(あんこもち さん)」、「時々心に余裕の無い人間臭さもあるけど、誰かを守ろうとする闇祓いとしての強さと他人の本質を理解しようと正面から向き合う優しさを併せ持った所が憧れます(Senka さん)」とのコメントが寄せられた。

©2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights ©J.K.R.

ご投票いただいた皆さま、ありがとうございました!

