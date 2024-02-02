ÌÚÂ¼ÂóºÈ£´·î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤º¡¡µÓËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æñ¹Ò¤«
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï£´·î´ü¥É¥é¥Þ¤¬£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÌÚÍË¸á¸å£¹»þÊüÁ÷¤ÎÏÈ¡£Æ±ÏÈ¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥à¥Û¡¼¥à¡×¡Ê£²£°£±£µÇ¯¡Ë¤ä¡Ö£Â£Ç¡Á¿ÈÊÕ·Ù¸î¿Í¡Á¡×¡Ê£±£¸¡¢£²£°Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î£±£°¥«¥¦¥ó¥È¡×¡Ê£²£²Ç¯¡Ë¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ðà¥¥à¥¿¥¯ÏÈá¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÊóÆ»¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤Ë¤è¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢µÞ¤¤çÊª¸ì¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤äµÓËÜ²È¤Ê¤É¤ÎÀ©ºîÂ¦¤¬¿·¤¿¤Ë´ë²è¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¦¹öÈÈ¡£¶áÇ¯¤ÏÎø°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤â´ë²è²ñµÄ¤Ç¡ÖÄÉ¤ï¤ì¤ë¥¥à¥¿¥¯¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼Â¦¤â¾µÂú¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£´·îÊüÁ÷¤ÇÊÔ½¸ºî¶È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÁá¤¯»£¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬º£µÓËÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ï£Ë¤¬²¼¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¥¿¥¤¥È¡££³·î¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¡Ê£²£°£±£¹Ç¯¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Î»£±Æ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤ÎÌäÂê¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄ´À°¤¬Â³¤¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£