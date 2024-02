人気グラフィックノベルを実写化したの人気スーパーヒーロードラマ「アンブレラ・アカデミー」(2019-)の完結編となるシーズン4より、ファーストルックが公開された。

突如、妊娠していない母親から生まれた子供たち。その内の7人を謎の大富豪のハーグリーブスが養子として育て、超能力集団“アンブレラ・アカデミー” を結成。問題だらけの家族の姿を描く人気シリーズが遂に最終シーズンへ突入する。

ファーストルックには、主要キャラクターの面々が集結。ルーサーやヴィクター、アリソンらアンブレラ・アカデミーの活躍もこれで見納めとなる。

Netflixシリーズ「アンブレラ・アカデミー」シーズン4は2024年配信開始。

「アンブレラ・アカデミー」は人気ロックバンド、マイ・ケミカル・ロマンスのジェラルド・ウェイがガブリエル・バーと共同でストーリーを手がける同名グラフィックノベルのドラマ版。成長してバラバラになっていた機能不全の兄弟姉妹7人が力を合わせ、人類滅亡の危機に立ち向かうことになる。

Netflixシリーズ「アンブレラ・アカデミー」シーズン4は2024年配信開始。

The post first appeared on .