円谷プロダクションとが共同製作するCGアニメーション長編映画『Ultraman: Rising(原題)』より、新たな場面写真が到着した。2024年、全世界で配信開始となる。

「ウルトラマン」シリーズ最新作となる本作は、ウルトラマンの役割を担うべく日本に帰国する野球界のスター、サトウ・ケンに焦点を当てた物語。サトウは国に戻ってまもなく、思いがけずも手強い敵の子供を育てることになる。

Netflix映画『Ultraman: Rising』は2024年配信開始。

本作では、円谷プロとNetflixが共同製作。1966年の放送開始以来、56年にわたり全世界で愛され続けている不滅のヒーロー「ウルトラマン」が新たなストーリーとして登場する。

監督は、『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』(2016)などのシャノン・ティンドルと、『KUBO』「怪奇ゾーン グラビティフォールズ」のジョン・アオシマ。脚本はティンドルとマーク・ヘイムズが手がける。CGアニメーション制作は、『スター・ウォーズ』や『ジュラシック・パーク』などを手がけてきたインダストリアル・ライト&マジック(ILM)が担当する。日本語吹替え版では山田裕貴がサトウ・ケン役を務める。

Netflix映画『Ultraman: Rising』は2024年全世界配信開始。

