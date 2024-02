エディ・マーフィ主演、人気アクションコメディ『ビバリーヒルズ・コップ』シリーズ最新作『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』が2024年夏にで配信開始となることがわかった。あわせて、新しい場面写真が公開された。

『ビバリーヒルズ・コップ』シリーズは、デトロイトから高級住宅街へ単身出向くこととなった刑事アクセル・フォーリー(マーフィ)が型破りな手法で捜査や事件に挑む物語。新作『アクセル・フォーリー』では、ビバリーヒルズに帰ってきたアクセルが、娘(テイラー・ペイジ)を命の危機にさらされたことをきっかけに、親子共々新たな相棒(ジョセフ・ゴードン=レヴィット)と組み、陰謀を暴いていくストーリーが描かれる。

Netflix映画『ビバリーヒルズ・コップ:アクセル・フォーリー』は2024年夏独占配信開始。

前3作でアクセルの相棒を務めたウィリアム・“ビリー”・ローズウッド刑事役を演じたジャッジ・ラインホルド、ジョン・タガート刑事役に扮したジョン・アシュトン、第1・2作にデトロイト警察のジェフリー・フリードマン刑事役で登場したポール・ライザー、第1・3作で画廊のセールスマン、サージ役を演じたプロンソン・ピンチョットの4人がオリジナルキャストとして続投する。

新キャストには豪華な面々が参加。『パトリオット・デイ』(2016)『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー ホリデー・スペシャル』(2022)のケヴィン・ベーコン、(2010)『ダークナイト ライジング』(2012)などのジョセフ・ゴードン=レヴィット、『マ・レイニーのブラックボトム』(2020)『Zola ゾラ』(2021)などのテイラー・ペイジが名を連ねた。

