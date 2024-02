2024Ç¯NetflixºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½¡ª¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø

Netflixは、2024年もヒューマンドラマ、ロマンス、アクション、ファンタジー、サスペンス、ホラー、コメディ…などあらゆるジャンルで、あらゆる感情を揺さぶるエンターテインメントを“完全網羅”する作品たちを続々独占配信する。この度、2024年配信の主な海外映画/シリーズのラインナップが一挙発表された。



【関連記事】Netflix(ネットフリックス)おすすめ海外ドラマ(大人向け)2024年最新版

2024年Netflix作品ラインナップ情報

大人気作の最新シーズンが登場!

まずは、社会現象化を巻き起こした『イカゲーム』をはじめとして、誰もが知る人気作やあの俳優の新作など、あらゆるジャンルの作品が勢揃いした“Netflixシリーズ”。

既に注目を集めているのは、大ヒットドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』クリエイターが贈る、世界的ベストセラーSF小説の実写ドラマシリーズ『三体』(3/21配信)。映画界の大巨匠ジェームズ・キャメロンをも唸らせたと言われる歴史的傑作が原作の本作は、異星文明の侵略に直面する人類を、世代を飛び越えて描く壮大なSF叙事詩。相次ぐ科学者の不審死にはじまり、奇怪な自然現象、そして異星文明の脅威を壮大に描き出す。“傑作SF”の到来はすぐそこに迫っている。



『三体』

そして、全世界が待ち望んでいるのが、[負けたら即死]というルールの中で“デスゲーム”に挑み、生き残りと賞金獲得を目指すサバイバルスリラー『イカゲーム』のシーズン2。シーズン1は世界94カ国で“TOP1”を獲得し、当時のNetflix史上最大のヒット記録を達成。再び世界を熱狂させるデスゲーム、想像を超える壮大でエモーショナルな物語、全てをスケールアップして贈る新シーズンの“ゲームスタート”が妖しく迫る。



『イカゲーム』シーズン2

『エミリー、パリへ行く』

(画像はシーズン3より)

さらには、『グレイズ・アナトミー』の“ションダランド”が贈る、名門貴族の兄弟姉妹がそれぞれの愛と幸せを追い求める姿を描く『ブリジャートン家』のシーズン3、本年度エミー賞主演女優賞にケリー・ラッセルがノミネートされた政治ドラマ『ザ・ディプロマット』のシーズン2、そしてそれぞれNetflixの大人気作の最終シーズンとなる、名作映画『ベスト・キッド』続編の人気シリーズ『コブラ会』のシーズン6、『アンブレラ・アカデミー』のシーズン4、『エリート』のシーズン8…など目が離せない。

『ブリジャートン家』シーズン3

『ザ・ディプロマット』シーズン2

期待の新作も!

そして新作の存在も光る。まずは、ベネディクト・カンバーバッチ主演、通学途中に行方不明となった9歳の息子を必死に捜し続ける父親を描く、感情を揺さぶるサスペンス『エリック』。自己嫌悪に支配された彼は、息子が描いた青いモンスター人形"エリック"に固執し、エリックをTVに出演させることができれば、息子が帰ってくると信じて疑わない――カンバーバッチの怪演に注目だ。



『エリック』

続いては、妻であり母であり、裏ではなんとプロのスパイという主人公に、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズでおなじみのキーラ・ナイトレイが扮する『BlackDoves(原題)』。さらには、エグゼクティブプロデューサーにショーン・レヴィ(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』、『デッドプール3(原題)』)も名を連ねる、“不穏な結婚式”を描くニコール・キッドマン出演の意欲作『The Perfect Couple(原題)』(24年配信)や、『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』に続く、ライアン・マーフィーが贈る"モンスター"シリーズの第2弾でハビエル・バルデムが出演する『モンスターズ: メネンデス兄弟の物語』、A24製作の心温まるコメディドラマ『Mo/モー』のシーズン2なども。

『BlackDoves(原題)』

『BEEF/ビーフ』で本年度エミー賞主演女優賞を受賞したアリ・ウォンが主人公の声を務めるアニメ『Jentry Chau vs. theUnderworld(原題)』や、スティーヴン・スピルバーグがエグゼクティブプロデューサーを務める新作アニメ『ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション』、『ターミネーター』の新アニメシリーズ『TERMINATOR: THE ANIME SERIES(原題)』も控えている。

圧巻の映画も!

続いて、名だたるビッグキャストや実力溢れるキャスト、そして製作陣が名を連ねる圧巻の“Netflix映画”。まずは、昨年末に配信され世界を熱狂させたザック・スナイダー監督作『REBEL MOON - パート 1: 炎の子』の続編『REBEL MOON - パート 2:傷跡を刻む者』(4/19配信)。舞台は巨大帝国“マザーワールド”が支配する銀河。パート1では自らの過去から逃げ、平和な村で暮らしていた戦士コラが村人の敵討ちのために立ち上がり、共に戦う戦士〈レベルズ〉を探す旅に出る姿が描かれた。

パート2では、惑星中から集めたクセ者だらけのアウトローな戦士たちをコラの村に迎え入れ、パワーアップした〈チーム・レベルズ〉とマザーワールドの最終決戦が勃発する! 続いて、エディ・マーフィ演じるあの刑事が、さらにヒートアップしてカムバックする『ビバリーヒルズ・コップ: アクセル・フォーリー』(夏配信)。娘の命が危険にさらされたことをきっかけに、ジョセフ・ゴードン=レヴィット演じる相棒と組むことになったアクセル。お馴染みの仲間の力も借りながら、アクセルは新たな陰謀を暴けるか!? ケヴィン・ベーコンの登場にも注目したい。

さらに人気者による新作も続々。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』イレブン役でおなじみミリー・ボビー・ブラウン主演のファンタジー『ダムゼル/運命を拓きし者』(3/8配信)、家庭を築くために引退したCIAの諜報員がカムバックする姿を描く、ジェイミー・フォックスとキャメロン・ディアスの出演作『Back In Action(原題)』、サミュエル・L・ジャクソンやジョン・デヴィッド・ワシントン出演、とある一家の人生と代々受け継いできたピアノを巡る物語『The Piano Lesson(原題)』なども配信が迫る。

他にも、アダム・サンドラー演じる宇宙飛行士が銀河で謎の生物と不思議な友情を築き、キャリー・マリガン演じる妻との関係修復を目指す『スペースマン』(3/1配信)、ジェリー・サインフェルド、メリッサ・マッカーシー、そしてヒュー・グラントが出演する、野心や裏切りを描く意欲作『アンフロステッド: ポップタルトをめぐる物語』(3/3配信)、マーク・ウォールバーグ&ハル・ベリー競演の、ある男が突如スパイの世界に巻き込まれてしまう『ザ・ユニオン』(8/16配信決定)、ジェニファー・ロペスと“シャン・チー”でおなじみシム・リウ出演、人工知能にまつわる物語『アトラス』、ニコール・キッドマンやザック・エフロン出演のロマンス・コメディ『A Family Affair(原題)』、体調を崩した父親の姉妹をエリザベス・オルセンらが演じる感動の物語『His Three Daughters(原題)』、レイチェル・ゼグラー、ニコール・キッドマン、ハビエル・バルデムら豪華俳優陣が声を務めるファンタジー・アニメ『Spellbound(原題)』なども控える。

大迫力のアクション、壮大なファンタジー、手に汗握るミステリーなど…ジャンルにとらわれず生み出されていく“感情を揺さぶるNetflix作品”。高いクオリティの新作が圧巻のボリュームで続々と登場し、毎日をNetflixと過ごす日々に変えること間違いなしだ。

Netflix2024年配信の主な海外ドラマ【一覧】

その他の2024年配信予定の海外ドラマ

作品名&配信日あらすじ『アバター:伝説の少年アン』2/22配信人気アニメシリーズを実写化。アバターの少年アンが4つの要素[水、土、火、気]を操る術を学びながら、恐ろしい火の王国によって脅かされた世界の秩序を取り戻そうと奮闘!『三体』3/21配信原作は、“SF 界のノーベル文学賞”ヒューゴー賞を受賞した世界的ベストセラー小説。科学的な要素と哲学的なテーマが融合し、物理学や宇宙論に関する深い洞察がありながらも、エンターテインメントの高揚感を失わない描写で幅広い支持を獲得。原作の物語の始まりは1960年代。父を亡くし、人類に絶望した中国のエリート科学者が宇宙に向けて秘密裏に発信した電波が、惑星〈三体〉の異星人に届き、地球を揺るがす大災厄を招くことになる―。『ジェントルメン』3月配信父親の大邸宅を相続したエディ(テオ・ジェームズ)が、地下に巨大な大麻ビジネスが秘密裏に築かれていたことを知る。そして裏社会からはビジネスへの参入を迫られる。魔の手から家族を守ろうと、ギャングの流儀に則い彼らを出し抜こうとするエディ。しかし彼は裏社会にどっぷり身を投じるうちに、犯罪の味を占めていくことに…。『リプリー』4/4配信舞台は1960年代初頭。NYで暮らす貧しいペテン師トム・リプリー(アンドリュー・スコット)はある富豪の男に雇われ、その放蕩息子ディッキーを連れ戻すためにイタリアへ渡ることに。依頼を引き受けたトムにとってそれは、偽り、詐欺、そして殺人に染まる複雑な人生への第一歩だった…。『ブリジャートン家』シーズン3パート5/16配信パート➁6/13配信シーズン1が配信されると同時に、“Netflix史上最も視聴されたシリーズ”となるなど世界的人気を呼んだドラマシリーズのシーズン3。19世紀初頭のロンドンの上流社会を舞台に、名門貴族“ブリジャートン家”の兄弟姉妹たちがそれぞれの愛と幸せを追い求める姿を描く。『成りあがり者』2024年春配信故トム・ウルフによるニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー小説が原作。まさかの“破産”という事態に直面する、アトランタの不動産王チャーリー・クローカー。自ら築き上げた帝国を、乗っ取りを企てる者の手から守ろうとするが、政治やビジネスの利害によってさまざまな衝突が生じることに…。『イカゲーム』シーズン22024年配信超高額賞金を懸けた“デスゲーム”に挑み、[負けたら即死]という容赦ないルールの中で生き残りと賞金獲得を目指す、世界的大ヒットのサバイバルスリラー。シーズン1は、日本をはじめ世界94カ国で“今日の総合TOP1”を獲得し、当時のNetflix史上最大のヒット記録を達成。数々の名だたる賞のノミネート・受賞を獲得、世界中で社会現象を巻き起こすほど脚光を浴びた。再び世界を熱狂させるデスゲーム、想像を超える壮大な物語、全てをスケールアップして贈る新シーズンの“ゲームスタート”は、間近に迫っている!『エミリー、パリへ行く』シーズン42024年配信夢のような仕事のためシカゴからパリに移住して1年が経ち、人生のあらゆる面で重要な岐路に立たされているエミリー。仕事でも恋愛でもまったく異なる2つの道が広がり、自分の正直な気持ちを模索する彼女は、その決断がフランスでのこれからに及ぼす影響も受け入れる覚悟が必要に。そんな間も、冒険や驚き満載のパリでの生活にエミリーは無我夢中の日々を過ごす!『AMERICAN PRIMEVAL(原題)』2024年配信アメリカ西部の誕生をありのままに、大胆に描いた物語。西部開拓を心から宿命と信じた人々は、この新たな世界を支配するために戦い、命を捧げました。その最中で起きた文化、宗教、コミュニティの激しい衝突が浮き彫りになっていく。無法地帯の荒野に足を踏み入れるならば、誰もが支払わなければならない代償があった…。『Black Doves(原題)』2024年配信クリスマスのロンドンが舞台。友情と犠牲を描いた物語。主人公ヘレン・ウェッブ(キーラ・ナイトレイ)は、頭の回転が速く実直な妻であり、母であり、裏ではなんとプロのスパイ。この10年間、自身が所属する組織"Black Doves"に政治家である夫の秘密を流し続けてきた…。しかし、ヘレンの秘密の恋人が暗殺されると、組織を率いるスパイマスターである謎の人物は、ヘレンの旧友サム(ベン・ウィショー)にヘレンの身を守るよう依頼する―。『コブラ会』シーズン62024年配信クリスマスのロンドンが舞台。友情と犠牲を描いた物語。主人公ヘレン・ウェッブ(キーラ・ナイトレイ)は、頭の回転が速く実直な妻であり、母であり、裏ではなんとプロのスパイ。この10年間、自身が所属する組織"Black Doves"に政治家である夫の秘密を流し続けてきた…。しかし、ヘレンの秘密の恋人が暗殺されると、組織を率いるスパイマスターである謎の人物は、ヘレンの旧友サム(ベン・ウィショー)にヘレンの身を守るよう依頼する―。『Black Doves(原題)』2024年配信1984年の少年カラテ選手権大会から30年後が舞台。ダニエル・ラルーソ(ラルフ・マッチオ)とジョニー・ロレンス(ウィリアム・ザブカ)の因縁の争いは今も続いている…。『デッドボーイ探偵社』2024年配信しつこい幽霊に取り憑かれて困ってる?悪魔に記憶をごっそり持っていかれた? そんな時はデッドボーイ探偵社にご連絡を! エドウィンとチャールズは探偵社の"頭脳"と"腕力"担当。数十年も違う時代に生まれて死後に出会ったティーンエイジャーのふたりは、親友であり、幽霊であり、ミステリーを共に解決する仲間。邪悪な魔女、地獄、死の化身"デス"…数々の追っ手から逃れつつ、力を合わせてどんなことにも挑む!『ザ・ディプロマット』シーズン22024年配信駐英米国大使に就任することになったケイト・ワイラー(ケリー・ラッセル)の奮闘が描かれたシーズン1。国、そして人間同士の長期間におよぶ関係で生まれる悟りと苦痛をテーマにした、緊迫感あふれる現代的政治ドラマのシーズン2がやってくる。『エリック』2024年配信通学途中に行方不明となった9歳の息子を必死に捜し続ける父親を描く、感情を揺さぶるサスペンス。NYで最も著名な人形使いで、子供向け番組のクリエイターでもあるヴィンセントは、息子を失った事実と向き合うことができず不安定になっていく。自己嫌悪と罪悪感に支配された彼は、息子が描いた青いモンスター人形の"エリック"に固執し、エリックをTVに出演させることができれば、エドガーは帰ってくると信じて疑わない…。次第にエスカレートするヴィンセントの破壊的な行動は、家族や同僚、刑事たちまでをも遠ざけ、ヴィンセントの味方は、妄想の産物、エリックだけになってしまう。『Mo/モー』シーズン22024年配信2つの文化、3つの言語の狭間で困難を乗り越えてきたパレスチナ難民のモーは、アメリカに亡命申請をするあと一歩のところで停滞したまま生きてきた。打たれ強い母と陽気な兄とともに、家族でヒューストンに逃れたモーは、要領よく新しい世界に溶け込もうとするも、お役所的な手続きにがんじがらめ。そんなモーの姿をコミカルに描く、A24製作の心温まるコメディのシーズン2がやってくる!『モンスターズ: メネンデス兄弟の物語』2024年配信『ダーマー モンスター:ジェフリー・ダーマーの物語』に続く、Netflixとライアン・マーフィーが贈る"モンスター"シリーズの第2弾。『The Perfect Couple(原題)』2024年配信ナンタケット島で最も裕福な家族の一員に嫁ごうとしているアメリア・サックス。小説家として名高い否定的な姑グリア・ギャリソン・ウィンバリーは、この結婚をよく思っておらずとも、この季節一番の結婚式になるように費用を惜しまず計画する。しかし、ビーチで死体が発見され、すべては台無しになってしまう…。徐々に謎が解けるにつれ、まるで小説の中にいるかのような捜査が現実となっていくことに...。『アンブレラ・アカデミー』シーズン4(最終シーズン)2024年配信突如、妊娠していない母親から生まれた子供たち。その内の7人を謎の大富豪のハーグリーブスが養子として育て、それぞれの超能力が開花させ、超能力集団“アンブレラ・アカデミー”を結成。問題だらけの家族の姿を描く人気シリーズが遂に最終シーズンへ!『エリート』シーズン8(最終シーズン)2024年配信労働者階級の学生3人がスペイン随一のエリート私立高校へ編入することに。ところが学内で富裕層の生徒たちとの間で衝突が起こり、やがて悲劇へと発展していく…。殺人事件、人種といった問題をスリリングに描く話題作が遂に最終シーズン!

【2/8】One Day/ワン・デイ

【2/15】ヴィンス・ステイプルズ・ショー

【2/15】アルラワビ女子高校 シーズン2

【2/15】バトル・オブ・シングルズ 〜恋の真剣勝負!〜

【2/19】リズム+フロー: イタリア編

【2/23】Formula 1: 栄光のグランプリ シーズン6

【2/28】ミレニアム

【3/1】フューリー: 闇の番人

【3/6】フルスイング: その一打が勝負を分ける シーズン2

【3/6】スーパーセックス

【3/7】Signal/シグナル

【3/11】ヤング・ロイヤルズ シーズン3

【3/14】Girls5eva/ガールズ5エバー シーズン3

【4/10】アンスラサイト

【4/18】アップショー・ファミリー パート5

【春】不動産王 in ビバリーヒルズ シーズン2

【夏】ザット '90s ショー シーズン2

【夏】グリーングローブ・ギャング シーズン2

【11月】アーケイン シーズン2

<2024年内配信開始>

HEARTSTOPPER ハートストッパー シーズン3

アウターバンクス シーズン4

ナイト・エージェント シーズン2

サバイブ・ザ・ワイルド シーズン2

パーフェクト・マッチ シーズン2

リズム+フロー シーズン2

ホント? これってケーキなの? シーズン3

セリング・サンセット 〜ハリウッド、夢の豪華物件〜 シーズン8

スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年 シーズン3

ヴァイキング 〜ヴァルハラ〜 シーズン3

最後通牒 〜結婚、それともさようなら?〜 シーズン3

未解決ミステリー シリーズ4

出会えていないもう一人の私に シーズン2

限界ダディ シーズン2

クルックス シーズン1

LOVE IS BLIND GERMANY(原題)

皇妃エリザベート シーズン2

サンキュー、ネクスト!

ザ・ビリーバーズ ナイトメア&デイドリーム

こねこばくはつ

Our Living World: 生きている地球

アスンタ・バステラ事件

TO KILL A MONKEY(原題)

Bodkin(原題)

THE DECAMERON(原題)

No Good Deed(原題)

Our Oceans(原題)

Supacell(原題)

Echoes of the Past(英題)

La Liga(原題)

ONE HUNDRED YEARS OF SOLITUDE(英題)

Senna(原題)

El Eternauta(仮題)

The Helicopter Heist(英題)

KATSEYEのタイトル未定音楽シリーズ

(海外ドラマNAVI)