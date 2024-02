くまのプーさんやピノキオ、バンビなど、著作権が切れてパブリック・ドメインとなった有名キャラクターをホラー化して甦らせる異色のプロダクション、Jagged Edge Productionsが、今度はピーター・パンをホラー化させた。その名も『Peter Pan’s Neverland Nightmare(原題)』。ファーストルックとなるスケッチが公開されている。

1953年のディズニーによる名作アニメーション映画でよく知られるピータ・パンは、大人にならない少年が子どもたちをネバーランドに誘い、フック船長と戦いながら胸踊る冒険を繰り広げる物語。基となるのはジェームス・マシュー・バリーによる1904年の戯曲で、著作権保護期間は1987年に満了している。ただしイギリスにおいては、原作者バリーが著作権を小児病院に寄付しているため、これに限らない。

このホラー映画で監督を務めるスコット・ジェフリーによれば、本作はフランス映画から影響を受けているという。主人公はダーリング一家の長女ウェンディで、ピーター・パンに誘拐された末っ子マイケルを追う物語が描かれる。妖精ティンカーベルはヘロイン漬けで、キラキラした“金きんの粉こな”を幻視しているというキャラクター。アレクサンドル・アジャ監督の2003年のホラー映画『ハイテンション』と、ブラムハウスの2021年の映画『ブラック・フォン』を組み合わせたような雰囲気であり、暴力的で非常にダークな映画になるとのことだ。

