『キャプテン・アメリカ』シリーズで知られる俳優クリス・エヴァンスが、米ホワイトハウスで行われたイベントに参加。ジョー・バイデン米大統領と対面し、固い握手を交わした。

現地時間2024年1月30日、エヴァンスは若者の政治理解を促進するためのイベントに参加し、ホワイトハウスを赴いた。エヴァンスは2020年、俳優のマーク・カッセンとウェブサイトをオープン。有権者に対し、政治参加への“足掛かり”を提供するために、世間で関心を持たれているトピックをビデオで分かりやすく伝える活動を行っている。

この日、エヴァンスらはアメリカの高校生たちをホワイトハウスに招き、政治について議論するイベントに登壇。若者たちに関連する、経済的機会や雇用の創出、気候変動などについてホワイトハウス職員も交えて議論した。

イベント当日にはジョー・バイデン大統領も駆けつけた。バイデン大統領は、X(旧Twitter)でエヴァンスと対面する動画を公開。「お会いできて光栄です」と挨拶するエヴァンスに対し、「君が生徒たちに行っていることはとても重要なものだ。主導してくれてありがとう」と感謝を伝えた。

「そのようなことを言っていただき光栄です」と謙遜するエヴァンスに、「君に渡すものがある」と言ってバイデン大統領が取り出したのは、自身のトレードマークであるアビエーター・サングラス。リラックスした様子のエヴァンスは手渡されたサングラスをつけ、大統領とツーショットを撮った後、「お時間を取っていただき、ありがとうございます」と改めて敬意を見せた。

Chris, thanks for everything you're doing to get young folks engaged in government and public service.



Because of you, our country's youngest leaders are getting off the sidelines and helping build the backbone of their communities.