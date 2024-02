シリーズ最新作！ 「SILENT HILL: The Short Message」PS5向けに無料配信開始！ 「SILENT HILL 2」新トレーラー映像公開!!

本日2024年2月1日、サイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズの新作「SILENT HILL: The Short Message」(ダウンロード版のみ)の無料配信が、PlayStation5限定で開始された。また、「SILENT HILL 2」(PlayStation5、Steam)の新トレーラー映像もあわせて公開された。

「SILENT HILL」シリーズは、登場人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てたサイコロジカルホラー作品。

「SILENT HILL: The Short Message」はこれまでのシリーズ作品や今後発売予定のシリーズ作品とは独立した短編ゲームとなっており、この作品のみでストーリーは完結する。また本作は現代が舞台で、若い世代にとって身近なSNSでの誹謗中傷やいじめがテーマになっている。シリーズとしては約10年ぶりのゲーム作品となり、これまでのシリーズに触れていなかった若い世代に向けてサイコロジカルホラーの世界観を体験できるタイトルとなっている。



ゲーム配信にあわせ「動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン」も発表された。また、ゲームをプレイするユーザーに向けて、制作陣やキャラクターを担当したキャスト陣のメッセージ動画も公開されたのでぜひチェックしてほしい。



「SILENT HILL 2」は2001年に発売されたオリジナル作をベースに、キャラクターの肩越しの視点の導入や戦闘システムの刷新、探索要素や新たなカットシーンの追加、4Kの緻密なビジュアル表現などによって生まれ変わるリメイク作品だ。新トレーラーでは、主人公ジェイムスがウッドサイドアパートメントを探索する姿や、様々な武器でクリーチャーと戦闘するシーンなどが公開されている。本作の続報は今後随時発表されるので楽しみに待とう。

【「SILENT HILL: The Short Message」PlayStation5限定で無料配信中】

友だちのマヤに呼び出されたのは、自殺の名所と噂される廃墟のマンション。

誘われるように廃墟を進むと、怪奇現象が次々と起こりはじめる。

変貌していく空間。徘徊する不気味な怪物。

「見つけるまで、ここから出られない」

マヤからのメッセージが意味するものとは。

※本作には自殺、自傷、虐待、トラウマ、いじめ等の表現が含まれる。

【SILENT HILL: The Short Message - ローンチトレーラー】

・「SILENT HILL: The Short Message」動画およびスクリーンショット投稿ガイドライン

https://www.konami.com/games/silenthill/tsm/guideline/jp/ja/

・PlayStation Storeページ

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0101-PPSA04690_00-0451163287199893/

【SILENT HILL: The Short Message Commentary】

ゲーム開発に関わった制作陣や主要キャスト陣が「SILENT HILL: The Short Message」制作に込めた想いや、開発背景、現代の若い世代に向けた心情などを語るインタビュー動画「SILENT HILL: The Short Message Commentary」も同時公開。

本動画を視聴することで、制作関係者が「SILENT HILL: The Short Message」を通して伝えたいメッセージについてより深く理解できるはず!

※本映像にはゲーム本編に関わるネタバレが含まれているので、閲覧時には注意。



■Commentary 01: 制作チームインタビュー

■Commentary 02: 演出家・キャストインタビュー

■Commentary 03: サウンドチームインタビュー

■Commentary 04: 開発スタッフインタビュー

■Commentary 05: キャストインタビュー

【「SILENT HILL」シリーズプロデューサー 岡本基、作曲家 山岡晃氏、コンセプトアーティスト 伊藤暢達氏、シナリオライター 叶希一氏メッセージ到着!】

【リメイク作「SILENT HILL 2」新トレーラー公開!】

リメイク作「SILENT HILL 2」新トレーラーでは、マネキンやバブルヘッドナースなど、お馴染みのクリーチャーとの戦闘シーンが公開されているのでぜひチェックしよう。

■SILENT HILL 2 - コンバットトレーラー

【「SILENT HILL」シリーズとは】

暗闇、静寂、異形のクリーチャー、愛と悲しみの物語・・・1999年にPlayStationで第1作目が発売されたサイコロジカル(心理)ホラーシリーズ。主要人物が自身の悩みや葛藤、トラウマと向き合い、自らの答えを探し求めていく体験に焦点を当てている。ジリジリと襲いかかる恐怖とその独自の世界観で多方面から高い評価を受け、日本のみならず、海外にも多くのファンを持つ。



・「SILENT HILL: The Short Message」公式サイト

https://www.konami.com/games/silenthill/tsm/jp/ja/

・「SILENT HILL」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/silenthill/jp/ja/

・「SILENT HILL」シリーズ公式X

https://twitter.com/silenthill_jp

・「SILENT HILL」シリーズ公式Facebook

https://www.facebook.com/silenthill.jp



【タイトル情報】

■「SILENT HILL: The Short Message」(サイレントヒル:ザ ショートメッセージ)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サイコロジカルホラー

発売日:2024年2月1日

希望小売価格:無料

対応機種:PlayStation5 ※ダウンロード版のみ

CEROレーティング:C(15歳以上)



■「SILENT HILL 2」

メーカー:KONAMI

ジャンル:サイコロジカルホラー

発売日:未定

希望小売価格:未定

対応機種:PlayStation5、Steam

CEROレーティング:未定



(C)Konami Digital Entertainment

